EE.UU. frena la ratificación del T-MEC con México y Canadá

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos, en cumplimiento con los estatutos del acuerdo regional, la Comisión de Libre Comercio del T-MEC llevó a cabo la revisión conjunta obligatoria de la alianza trilateral.

En un comunicado indicaron que durante un encuentro virtual celebrado este miércoles, los representantes gubernamentales de Estados Unidos, México y Canadá se reunieron para discutir a fondo la operación del tratado. Sin embargo, la jornada concluyó con un importante distanciamiento comercial debido a que Estados Unidos no acordó renovar el T-MEC en su formato vigente, dejando el pacto sin una ratificación inmediata bajo los términos actuales.

Today, the United States, Mexico, and Canada met virtually to discuss the operation of the USMCA. The United States did not agree to renew the USMCA in its current form. However, the Agreement remains in force pending resolution of these issues or until the Agreement’s… — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 1, 2026

T-MEC se mantiene plenamente vigor

A pesar del rechazo a la estructura actual por parte de Washington, las autoridades de la región precisaron que el T-MEC se mantiene plenamente en vigor de manera provisional. El estatus legal de libre comercio continuará operando bajo este esquema a la espera de que las tres naciones resuelvan los puntos de conflicto normativo que motivaron el freno, o bien, hasta que se formalice una terminación definitiva del Acuerdo.

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La postura de la administración estadounidense responde a una estrategia orientada a abordar las deficiencias del tratado y mitigar los persistentes déficits comerciales que el país mantiene con sus socios norteamericanos. Con este fin, el gobierno de Estados Unidos confirmó que continuará participando de forma comprometida en los canales de comunicación y mesas de trabajo con México y Canadá para renegociar las cláusulas que consideran desfavorables para su economía.

Como parte de la agenda inmediata establecida para destrabar el estancamiento del bloque, se confirmó que Estados Unidos y México se reunirán la semana del 20 de julio. Este próximo encuentro corresponderá a la tercera ronda de negociaciones bilaterales directamente vinculadas al proceso de revisión conjunta, donde ambas delegaciones buscarán acercar posturas en los temas técnicos más sensibles antes de la toma de decisiones definitivas.

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