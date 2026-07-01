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Opción Fin de Semana: Dónde celebrar el 4 de julio y ver los fuegos artificiales

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Opción Fin de Semana: Dónde celebrar el 4 de julio y ver los fuegos artificiales
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Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Hay una guía con los principales espectáculos de fuegos artificiales y actividades por el 4 de julio organizadas en las zonas cercana a Charlotte. Antes de asistir, verifique la fecha y los detalles de cada evento.

America 250: Charlotte

  • Fecha: sábado 4 de julio de 2026
  • Hora: 4:30 p.m. a 9:30 p.m.
  • Lugar: Romare Bearden Park, 300 S Church Street, Charlotte, NC
  • Valor: Gratis
  • Características: actuaciones culturales, lecturas de poesía, food trucks, una zona infantil y un final de espectáculo con drones.

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Fecha de la celebración del Día de la Independencia de Matthews

  • Viernes 3 de julio de 2026
  • Hora: de 5:00 p.m. a 8:30 p.m. (Celebración familiar) y 9:30 p.m. (Fuegos artificiales)
  • Lugar: La celebración familiar tiene lugar en Stumptown Park, 120 S Trade Street, Matthews, NC, y los fuegos artificiales serán en el Mecklenburg Couty Sportsplex en Matthews, 2425 Sports Parkway, Matthews, NC
  • Valor: Funciones gratuitas:

La celebración incluye música en directo de The Hitmen, casas hinchables, un anda-zancos del Tío Sam, hamburguesas, pizza y helado. El espectáculo de fuegos artificiales será a las 9:30 p.m.

4 de julio en Union County

  • Fecha del desfile: sábado 4 de julio de 2026
  • Hora: 10:00 a.m.
  • Lugar: Este desfile suele ir desde Post Office Drive por Indian Trail Road hasta Old Monroe Road
  • Valor: Gratis
  • Características: Carrozas, caminantes y más.

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Fecha de la celebración del 4 de julio de la ciudad de Gastonia

  • Sábado, 4 de julio de 2026
  • Hora: De 5:00 p.m. a 9:30 p.m.
  • Lugar: Pabellón del Centenario Rotary, 111 N South Street, Gastonia, Carolina del Norte
  • Valor: Gratis
  • Accesos: Música, viajes gratuitos, food trucks, mercado de vendedores, concurso y fuegos artificiales.

Video: Cuidado con los fuegos artificiales este 4 de julio

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