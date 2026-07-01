Monroe, NC.- Las autoridades de Union County, NC, arrestaron a un hombre señalado como presunto responsable de un accidente de tránsito que terminó con una camioneta incrustada en una vivienda durante el fin de semana. El hecho provocó momentos de tensión entre los residentes del inmueble, aunque, de acuerdo con el reporte oficial, ninguna persona sufrió lesiones.

Los agentes acudieron al lugar tras recibir el aviso de un choque ocurrido cerca de la cuadra 4400 Plyler Mill Road. Al llegar, encontraron una camioneta GMC Yukon que había salido de la vía por causas que aún forman parte de la investigación y terminó impactando de forma directa contra una residencia.

En el momento de la colisión, los propietarios permanecían dentro de la vivienda. Ambos se encontraban sentados a pocos metros del punto por donde el vehículo atravesó la estructura. A pesar de la fuerza del impacto y de los daños materiales ocasionados, los ocupantes de la casa lograron salir ilesos.

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Las autoridades informaron que, inmediatamente después del accidente, el conductor y la pasajera abandonaron el lugar a pie sin esperar la llegada de los equipos de emergencia ni colaborar con la investigación inicial.

Como parte de las diligencias, los investigadores lograron identificar a los ocupantes del vehículo como Gustavo Sánchez y Naesha Baucom. Horas después del incidente, los agentes localizaron y arrestaron a Sánchez, quien posteriormente ingresó al Centro de Detención de Union County.

La Fiscalía presentó en su contra cargos por delito grave de atropello y fuga con lesiones personales, además de conducir con la licencia revocada. El tribunal fijó una fianza garantizada de 50.000 dólares, monto que el acusado cumplió para obtener su liberación mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades no informaron si Naesha Baucom enfrenta cargos relacionados con el caso ni ofrecieron detalles adicionales sobre su participación en los hechos.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron que la camioneta abandonara la vía y terminara impactando contra la vivienda. Los investigadores también analizan las evidencias recopiladas en la escena, así como los testimonios de los involucrados y posibles testigos.

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Las autoridades señalaron que el proceso continúa en desarrollo y no descartan la presentación de nuevos cargos conforme avancen las investigaciones y se obtengan más elementos de prueba.

El caso ha llamado la atención en la comunidad debido al riesgo que enfrentaron los residentes de la vivienda. Aunque el accidente ocasionó importantes daños estructurales, la ausencia de personas lesionadas evitó un desenlace de mayor gravedad. Mientras tanto, los organismos encargados del caso continúan trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Video: ¿Qué hacer después de un choque?