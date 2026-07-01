Charlotte, NC.- El Aeropuerto de Charlotte está listo para recibir a aproximadamente 1.6 millones de pasajeros desde el viernes 26 de junio hasta el lunes 6 de julio.

De esa cifra, aproximadamente 570.000 pasajeros locales comenzarán o terminarán sus viajes en Charlotte, lo que representa alrededor del 35,4 por ciento del volumen total de pasajeros.

“Ese es un indicador importante de cómo Charlotte ha crecido hasta convertirse en la decimocuarta ciudad más grande de Estados Unidos, junto con el aeropuerto”, dijo Jeff Perry, director de operaciones de CLT. “En 2015, solo el 26 % de los pasajeros iniciaban sus viajes aquí. Precisamente por eso construimos la ampliación del vestíbulo de la terminal: para dar cabida a la demanda actual y prepararnos para el crecimiento futuro”.

Más de 7.600 vuelos partirán del aeropuerto de Charlotte (CLT) durante el período vacacional de 11 días.

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Recordatorios de la TSA y CMPD

Entre 40.000 y 44.000 pasajeros pasarán diariamente por los tres controles de seguridad del aeropuerto CLT. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) prevé que los días de mayor afluencia sean el 2 y 3 de julio, y el 5 y 6 de julio.

Para contribuir a que los viajes sean más fluidos, los pasajeros de TSA PreCheck® tendrán a su disposición ocho nuevas puertas electrónicas de autoservicio en el punto de control 2.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg aumentará su personal en la terminal y en la entrada principal del aeropuerto.

Se recomienda a los pasajeros que comiencen con una maleta vacía y que revisen bien su equipaje para asegurarse de que no llevan ningún artículo prohibido que pueda retrasar el viaje o impedirles volar.

“Si viaja con un arma de fuego, revise la política de su aerolínea sobre el transporte de armas”, dijo el capitán Matthew Horner del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). “Su arma de fuego debe ir embalada, descargada y guardada bajo llave en un estuche rígido dentro de su equipaje facturado. Nunca, repito, nunca guarde su arma de fuego en su equipaje de mano. La nueva señalización en los controles de seguridad del aeropuerto y los agentes de la TSA también le recordarán esta restricción”.

Nueva opción de autoestacionamiento

A partir del 1 de julio, Express Deck Preferred pasará del servicio de valet parking a un estacionamiento tradicional de autoservicio.

El nombre seguirá siendo el mismo, las reservas se seguirán realizando a través de internet y los clientes tendrán acceso al servicio de transporte desde y hacia la terminal.

El servicio de valet parking seguirá estando disponible en el Nivel 1 del estacionamiento por horas. El espacio de valet parking en CLT ahora presenta una estética más refinada y una experiencia mejorada.

Los clientes fieles del aparcamiento del aeropuerto disfrutan de recompensas.

¡La corte real de clientes fieles del aparcamiento del aeropuerto está creciendo rápidamente!

El programa de regalías se lanzó en septiembre de 2024 y, para febrero de 2025, se habían creado más de 210.000 cuentas.

Actualmente, el Programa de Regalías cuenta con 691.633 cuentas.

A través del Programa Royalty, los clientes fieles del aparcamiento del aeropuerto pueden disfrutar de ventajas exclusivas y ganar puntos de recompensa al reservar en línea a través de parkCLT.com o la aplicación del aeropuerto CLT.

Cuenta con cuatro niveles (azul, bronce, plata y oro) y permite a los conductores acumular puntos para obtener recompensas al estacionar en cualquiera de los estacionamientos de CLT. Ganarás un punto por cada dólar que gastes.

Cada nivel ofrece beneficios adicionales, que van desde descuentos y promociones hasta mejoras gratuitas, como aparcamiento más cerca de la terminal.

Los conductores comienzan a acumular puntos al crear una cuenta, registrar su vehículo, reservar en línea y estacionar. Los puntos se acumulan hasta que finaliza la reserva. Posteriormente, se suman a su cuenta del Programa de Fidelidad para futuras recompensas.

No improvises: prepárate para volar.

Descubre a continuación aún más consejos útiles para un viaje sin preocupaciones:

Reserva el aparcamiento al reservar tu entrada.

El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) cuenta con numerosas opciones de aparcamiento —casi 25.000 plazas—, pero unas 16.000 solo se pueden reservar en línea, y las plazas se agotan rápidamente.

Visita parkclt.com para garantizar tu opción de estacionamiento preferida y obtener las mejores tarifas. Para mayor comodidad, descarga la aplicación del Aeropuerto CLT para reservar estacionamiento y consultar los tiempos de espera del servicio de transporte y los controles de seguridad.

Prevea tiempo adicional

El aeropuerto CLT recomienda llegar a la terminal dos horas antes de los vuelos nacionales y tres horas antes de los vuelos internacionales. Durante los periodos de mayor afluencia, es posible que deba prever tiempo adicional.

Planifique llegar al estacionamiento treinta minutos antes de la hora de llegada prevista a la terminal, ya que es posible que necesite tomar un autobús de enlace desde su ubicación.

Manténgase informado

Comunícate con tu aerolínea o consulta la aplicación del aeropuerto CLT para obtener actualizaciones de tu vuelo. Haz el check-in antes de salir de casa y guarda tu tarjeta de embarque en tu teléfono móvil.

Consulta el sitio web de la TSA para obtener información sobre lo que puedes llevar contigo al pasar por el control de seguridad. También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra «travel» a AskTSA (275-872) o enviar un mensaje a través de Facebook Messenger, X (antes Twitter) o Apple Messenger.

Consulta la página web y la aplicación del aeropuerto CLT para conocer los tiempos de espera de los autobuses de enlace y de los controles de seguridad.

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