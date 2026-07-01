Raleigh, NC.- La Corte Suprema de los Estados Unidos votó 6-3 a favor de la ciudadanía por derecho de nacimiento, la 14.ª Enmienda y la promesa centenaria de que quien nace en territorio estadounidense es ciudadano de los Estados Unidos.

En parte del comunicado dijeron: «Los miembros de Action NC celebran esta importante victoria histórica para nuestras familias y para los ideales sobre los que se fundó nuestro país. En un momento en que muchos de nuestros derechos constitucionales y libertades civiles son atacados, esta decisión envía un mensaje claro: la xenofobia no tiene cabida en una América fundada y construida por una población diversa y basada en el principio de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad».

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Además destacaron que «Al celebrar esta victoria, no olvidemos el momento histórico que vivimos. A medida que el rostro de nuestro país se vuelve cada vez más diverso, los defensores de la Orden Ejecutiva buscan arrebatar los derechos de las comunidades negras, latinas y asiáticas. Más aún, esta Orden Ejecutiva forma parte de un intento más amplio de llevar a los Estados Unidos hacia un régimen autoritario».

Resalton que «El ataque a la ciudadanía por derecho de nacimiento forma parte de una agenda nacionalista más amplia para redefinir lo que significa ser estadounidense, quién tiene derecho a estar aquí y quién merece derechos básicos y dignidad. La semana pasada, el Tribunal dictaminó poner fin al Estatus de Protección Temporal y al Asilo, eliminando dos programas cruciales y provocando la separación de niños ciudadanos estadounidenses de sus familias, los mismos niños protegidos por la decisión de hoy».

También consideraron que «Hoy, el Tribunal también dictaminó mantener la prohibición de que los atletas transgénero participen en competiciones. Esta lucha va mucho más allá de quién puede estar aquí y quién no. Se trata de quién tiene voz y quién no. Forma parte de un esfuerzo mayor para reducir o eliminar el poder político de las comunidades marginadas, especialmente las comunidades negras, latinas, asiáticas y transgénero».

A su vez, afirmaron «Si bien celebramos esta victoria federal, también debemos tener presente la lucha que se libra aquí en Carolina del Norte. La semana pasada, el Senado de Carolina del Norte votó a favor de anular el veto del gobernador Josh Stein al proyecto de ley SB-153. Esta nueva ley obligará a las agencias policiales de todo el estado a desviarse de su deber de proteger a nuestras familias, para así colaborar con ICE y CBP en sus campañas de terror en nuestra comunidad. El Proyecto de Ley del Senado 153 provocará un aumento del perfilamiento racial, la separación de familias y niños de sus padres, y una disminución de la confianza en las fuerzas del orden».

Finalmente dijeron «Action NC continuará organizando y empoderando a nuestra comunidad para defender los derechos constitucionales de todos, sin importar quiénes sean, de dónde vengan ni cómo elijan identificarse. Nuestra comunidad es fuerte y resiliente. Juntos, celebraremos más victorias».

Action NC

Action NC es una organización comunitaria sin fines de lucro que empodera a las comunidades de bajos y medianos ingresos para que actúen y logren victorias en temas que preocupan a los miembros. «Nuestras prioridades incluyen: mejores condiciones de vivienda para los inquilinos, salarios dignos para los trabajadores con bajos ingresos, atención médica asequible, mayor inversión en nuestras comunidades por parte de bancos y gobiernos, una reforma migratoria integral y mejores escuelas públicas».

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