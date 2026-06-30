Tetairoa McMillan, que se ubica en el puesto 87

Charlotte, NC.- Como novato Tetairoa McMillan se enteró de que había entrado en el Top 100 después de su primera temporada, ocupando el puesto 87 en la clasificación general, su primera reacción fue restarle importancia.
McMillan llegó a Charlotte con la intención de ser un grande y hacer grandes a los Carolina Panthers. Estar entre los 100 mejores es solo una consecuencia de ese objetivo.
«Me parece que es lo normal», se encogió de hombros. «Es lo normal. O sea, ¿cuántas personas hay en la liga?»
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Si se cuenta las plantillas de 53 jugadores, la liga cuenta con 1696 participantes. Además si se añade a los jugadores del equipo de prácticas, que pueden ser ascendidos en cualquier momento, el total asciende a 2208. Incluso considerando solo la primera cifra, los jugadores tienen un 6% de probabilidades de entrar en el top 100, una clasificación elaborada a partir de los votos de todos los jugadores de la liga en 2025.
«Pero creo que estar entre los 100 mejores es mucha gente», interrumpió McMillan. «Así lo veo yo. Son otras 99 personas que podrían estar ahí además de mí».
De acuerdo, justo, y como bien dice McMillan, para ser verdaderamente especial, para ser verdaderamente el catalizador que cambia una franquicia, uno de cada cien tiene que convertirse en único.
Pero McMillan ya ha sido único, al ganar el premio al novato del año tras una temporada de debut en la que terminó con 70 recepciones para 1014 yardas y siete touchdowns. Y a medida que su carrera avance y la magnitud de esos altibajos se haga más patente, la mentalidad del novato podría cambiar.
Sin embargo, quienes llevan tiempo en la liga son un poco más efusivos al elogiar la inclusión de TMac en la lista.
«Tetairoa McMillan, sí, es genial», asintió el liniero ofensivo Robert Hunt . «Es genial. Estará aquí por mucho tiempo. Hace muchas jugadas, tiene mucho talento».
Esas jugadas memorables, que salpicaron la temporada récord de McMillan, incluyeron recepciones con una sola mano, escapadas y carreras donde dejó atrás a los defensas, atrapadas acrobáticas que se basaban en su experiencia en voleibol y balones divididos donde usó su estatura de 1,96 metros para vencer físicamente a cualquiera que se atreviera a marcarlo.
«Juega con la presión sobre los defensas», explicó el coordinador ofensivo Brad Idzik. «En su primer año, está jugando dentro del juego, y ahora se le suma la experiencia de jugar en la NFL».
Ese instinto atlético, unido al conocimiento institucional adquirido a una velocidad vertiginosa, es la razón por la que, según Idzik, el receptor pudo catapultarse al Top 100 en una sola temporada.
«Crecimiento acelerado», respondió Idzik al referirse a la mayor fortaleza de McMillan. «Llegó, bromeamos con eso, sea cual sea su edad, ya tiene casi 30 años, y absorbe las cosas como una esponja».
«Es un tipo al que acudiré para asegurarme de que, ‘Oye, ¿cómo ves la ventaja que estás jugando en tercera oportunidad? ¿Cómo ves estas coberturas?’ Tengo muchas ganas de ir allí ahora que domina toda la terminología ofensiva y luego seguir desarrollándola.»
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«Así que, en realidad, para él, todos conocemos sus atributos físicos, su habilidad para correr rutas, su habilidad para entrar y salir de los cambios de dirección, su tamaño, pero en realidad es su mentalidad lo que aceleró su crecimiento mucho más allá de su edad.»
Con información de Panthers