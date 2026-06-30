Tetairoa McMillan, que se ubica en el puesto 87

«Me parece que es lo normal», se encogió de hombros. «Es lo normal. O sea, ¿cuántas personas hay en la liga?»

Si se cuenta las plantillas de 53 jugadores, la liga cuenta con 1696 participantes. Además si se añade a los jugadores del equipo de prácticas, que pueden ser ascendidos en cualquier momento, el total asciende a 2208. Incluso considerando solo la primera cifra, los jugadores tienen un 6% de probabilidades de entrar en el top 100, una clasificación elaborada a partir de los votos de todos los jugadores de la liga en 2025.

«Pero creo que estar entre los 100 mejores es mucha gente», interrumpió McMillan. «Así lo veo yo. Son otras 99 personas que podrían estar ahí además de mí».

De acuerdo, justo, y como bien dice McMillan, para ser verdaderamente especial, para ser verdaderamente el catalizador que cambia una franquicia, uno de cada cien tiene que convertirse en único.