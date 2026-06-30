Charlotte, NC.- Inicie la Semana Nacional de las Polillas con una proyección especial de «La Oruga Extraordinaria» el sábado 18 de julio de 2026, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en Independent Picture House, 4237 Raleigh Street, Charlotte, Carolina del Norte. Charlotte Wildlife Stewards organiza este evento.

Another week … another embarrassment of cinematic riches @IPH_clt this weekend/week! See a film this week and support Charlotte's only, non-profit, community cinema!https://t.co/gXtVuWivpq pic.twitter.com/1DlVmhb8pu — Independent Picture House (@IPH_clt) June 26, 2026

Este impactante documental revela el papel esencial, aunque a menudo pasado por alto, que desempeñan las orugas en el sustento de la vida en la Tierra.

El evento es gratuito y abierto al público, pero se requiere inscripción previa y el aforo es limitado. Se agradecen las donaciones.

Además lo invitan a quedarse para una sesión de preguntas y respuestas con un panel de conservacionistas y expertos a las 3:00 pm.

Sobre La Oruga Extraordinaria

«La oruga extraordinaria» (título original en inglés: The Extraordinary Caterpillar) es un aclamado documental sobre la naturaleza estrenado por la cadena de televisión canadiense TVO. Esta producción invita al público a explorar la vida secreta de las larvas de mariposas y polillas, destacando su rol crucial como los pequeños transformadores de los ecosistemas.

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