Charlotte, NC.- Inicie la Semana Nacional de las Polillas con una proyección especial de «La Oruga Extraordinaria» el sábado 18 de julio de 2026, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en Independent Picture House, 4237 Raleigh Street, Charlotte, Carolina del Norte. Charlotte Wildlife Stewards organiza este evento.
Another week … another embarrassment of cinematic riches @IPH_clt this weekend/week!
See a film this week and support Charlotte's only, non-profit, community cinema!https://t.co/gXtVuWivpq pic.twitter.com/1DlVmhb8pu
— Independent Picture House (@IPH_clt) June 26, 2026
Este impactante documental revela el papel esencial, aunque a menudo pasado por alto, que desempeñan las orugas en el sustento de la vida en la Tierra.
El evento es gratuito y abierto al público, pero se requiere inscripción previa y el aforo es limitado. Se agradecen las donaciones.
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Además lo invitan a quedarse para una sesión de preguntas y respuestas con un panel de conservacionistas y expertos a las 3:00 pm.