Oficiales de CBP salvan la vida de un bebé que se asfixiaba en Baltimore

Maryland.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) informó que tras la rápida y decisiva intervención de cuatro miembros del personal del Aeropuerto Internacional Baltimore/Washington Thurgood Marshall (BWI) evitó una tragedia cuando salvaron a un niño que se estaba asfixiando.

En un comunicado, explicaron que el menor, quien acababa de aterrizar en un vuelo procedente de Alemania junto a sus padres (ambos ciudadanos estadounidenses), comenzó a sufrir convulsiones mientras esperaba en la fila de la inspección primaria de pasajeros de CBP.

Destacaron que ante la gravedad de la situación, el personal fronterizo activó un protocolo de emergencia inmediata, por lo que un oficial de CBP detectó la crisis del menor y solicitó asistencia médica por radio de inmediato, notificando simultáneamente a los servicios médicos de emergencia (EMS) del aeropuerto.

Destacaron que el menor fue trasladado rápidamente a una zona de inspección secundaria, donde un supervisor de CBP y un especialista en agricultura se percataron de que el niño no podía respirar y se estaba tornando azul.

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Agentes ejecutaron maniobras de emergencia

De la misma manera, enfatizaron que los agentes iniciaron de urgencia la maniobra de Heimlich. Tras una segunda ronda de cinco golpes en la espalda, el menor vomitó y el personal logró liberar por completo su vía aérea.

Por otro lado, precisaron que el equipo de CBP se encargó de monitorear el pulso y la respiración del niño hasta la llegada de los paramédicos. Posteriormente, el servicio de ambulancias trasladó al menor y a su madre a un hospital local de Baltimore, donde fue reportado en estado estable.

Por último, Adam Rottman, director de puerto de área de CBP en Baltimore destacó que «muchos de nuestros miembros de CBP son padres, por lo que ver a un niño en tal estado de angustia ciertamente causa un impacto profundo en ellos. Capacitamos continuamente a nuestros empleados de primera línea en RCP, DEA y otras medidas de salvamento inmediato para darles a los viajeros una oportunidad de sobrevivir antes de que llegue el servicio de emergencias».

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