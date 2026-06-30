Los Knights pierden la serie a pesar del jonrón de Weber

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights concluyeron su serie de seis partidos contra los Rochester Red Wings el domingo 28 de junio por la noche. Charlotte comenzó perdiendo, remontó para empatar el partido, pero finalmente cayó derrotado por 9-4.

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Rochester tuvo un buen desempeño ofensivo desde el principio, anotando cuatro carreras en las primeras tres entradas del partido. Charlotte logró una carrera en la parte baja de la segunda entrada cuando Nolan Jones impulsó a Mario Camilletti desde tercera base con un batazo de out productor.

El marcador se mantuvo 4-1 hasta la parte baja de la sexta entrada. Los Knights tenían dos corredores en base con Andy Weber al bate. Weber conectó un batazo de línea que pasó junto al jardinero central de los Red Wings y rodó hasta la pared. Ambos corredores cruzaron el plato y Weber recibió luz verde cerca de tercera base. El segunda base de los Knights se deslizó de cabeza justo antes del tiro de relevo para un jonrón dentro del parque que empató el partido.

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El impulso que les dio el jonrón de Weber se volvió en contra de los visitantes en la parte alta de la octava entrada. Rochester conectó un sencillo de dos carreras con dos outs y se puso arriba 6-4. Luego, en la novena, los Red Wings conectaron un par de jonrones que sentenciaron el partido.

Charlotte disfrutó del día libre del lunes, día de descanso para toda la liga, antes de viajar a Memphis el martes para una serie de seis partidos contra los Redbirds. El primer lanzamiento del martes 30 de junio está programado para las 8:05 p. m. (hora del este).

Con información de Charlotte Knights

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