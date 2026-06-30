Los horarios de las aerolíneas revelan la demanda de verano

Charlotte, NC.- Si se pregunta cuáles serán los destinos más populares de este verano, piense en el sol de Florida, la diversión de Chicago y tomarte una pinta en un pub o un cóctel en la playa.

Las aerolíneas asociadas al Aeropuerto de Charlotte tienen más de 7.8 millones de asientos disponibles en el mercado entre julio y septiembre (incluidos los asientos ya comprados y los que aún están disponibles para la compra), y sus horarios reflejan la fuerte demanda prevista para ciertos destinos.

Los cinco principales destinos nacionales e internacionales para julio, según la disponibilidad de asientos en el mercado, son:

Nacional – Plazas de julio en el mercado Internacional – Plazas de julio disponibles en el mercado Orlando Londres, Inglaterra Chicago Cancún, México Dallas/Fort Worth Punta Cana, República Dominicana Miami Múnich, Alemania Ciudad de Nueva York Toronto, Canadá

CLT – Conectando a más personas

Según la Alianza Empresarial Regional de Charlotte, 157 personas se mudan a la región de Charlotte cada día.

El tráfico de pasajeros locales (con origen en Charlotte) también ha aumentado. En 2015, solo el 26 % de los pasajeros iniciaban sus viajes en Charlotte. Para 2026, esa proporción había aumentado al 35,4 % del volumen total de pasajeros.

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“¡A los habitantes de Charlotte les encanta volar!”, afirmó Kaitlyn Price, gerente de Asuntos de Aerolíneas del aeropuerto de Charlotte (CLT). “Ese crecimiento demográfico y de pasajeros permite que nuestras aerolíneas asociadas también crezcan aquí”.

El azul ha vuelto

Una de las aerolíneas más populares que regresa a CLT es JetBlue, que operó en Charlotte durante casi veinte años antes de marcharse en octubre de 2024.

La aerolínea de bajo coste ofrecerá tres vuelos diarios sin escalas desde Charlotte a Fort Lauderdale, Florida (FLL) a partir del 9 de julio.

Según la compañía, JetBlue prevé operar cerca de 130 vuelos diarios desde Fort Lauderdale este verano, lo que supondrá la mayor operación de la aerolínea desde ese aeropuerto, con más de un 75 % más de vuelos diarios que en 2025.

A principios de mayo, JetBlue ofreció su ayuda a los clientes y empleados de Spirit Airlines afectados por el cierre de la aerolínea, ofreciendo tarifas de rescate de 99 dólares a los pasajeros varados y asientos adicionales a los miembros de la tripulación que intentaban regresar a casa.

Más vuelos, más por explorar

JetBlue eleva a 12 el número total de aerolíneas que operan en el aeropuerto de Charlotte (CLT), incluyendo 4 compañías aéreas extranjeras, conectando así a más personas en todo el mundo.

En julio de 2026, CLT ofrecerá vuelos a 44 destinos internacionales y 188 destinos sin escalas. (Esta cifra puede variar según la época del año y las rutas de temporada).

El equipo de Asuntos de Aerolíneas de CLT siempre está en conversaciones con las aerolíneas actuales sobre la expansión de rutas y con nuevas aerolíneas sobre el inicio de sus servicios aquí.

“Nuestro trabajo consiste en investigar y presentar a nuestras aerolíneas asociadas planes de negocio claros y basados ​​en datos, mostrándoles qué rutas tienen poca cobertura en CLT”, añadió Price. “Seguimos conversando con ellas y esperamos ver qué nuevas rutas se concretan”.

Servicio diario a Abu Dabi

Una de las nuevas aerolíneas más exitosas en CLT es Etihad Airways, que llegó el 20 de marzo de 2025.

Tras comenzar con tan solo cuatro vuelos semanales, Etihad Airways ofrece ahora un servicio diario sin escalas desde Charlotte (CLT) a Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU), hasta el 8 de septiembre.

Se trata de la ruta más larga de CLT hasta la fecha y la primera al Medio Oriente, que ofrece acceso con una sola escala a más de 40 destinos en el subcontinente indio, África y Asia.

Etihad es la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos.

American Airlines reanuda el servicio sin escalas a Atenas y amplía su ruta a París.

American Airlines tiene su segundo centro de operaciones más grande en CLT y es la aerolínea más grande del aeropuerto.

La aerolínea celebra su centenario y ha realizado importantes inversiones utilizando nuevas herramientas y tecnologías, incluida su aplicación móvil, para mejorar la experiencia de viaje, permitiendo a los clientes facturar, pagar por adelantado el equipaje, seleccionar asientos y recibir actualizaciones en tiempo real.

“También hemos actualizado recientemente la aplicación móvil, brindando a los clientes control total para reducir el tiempo de espera y ofrecerles una ruta alternativa cuando cambian sus planes”, declaró Nisha Majaraj, directora de Atención al Cliente de American Airlines. “Los clientes también recibirán una notificación para comprender mejor el motivo exacto de un retraso o una interrupción”.

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Así que, si lo que buscas es visitar ruinas griegas antiguas, disfrutar de la exquisita gastronomía francesa o visitar Happy Valley, esta es tu oportunidad de hacer las tres cosas.

American Airlines ha reanudado su servicio de vuelos directos de verano a Atenas, Grecia (ATH) hasta el 23 de octubre de 2026. El vuelo directo de 10 horas desde Charlotte (CLT) a Atenas comenzó en junio del año pasado.

AA también ha extendido su servicio diario sin escalas a París (CDG) durante la temporada hasta el 2 de enero.

A partir del 5 de octubre, American Airlines comenzará a operar dos vuelos diarios a State College, Pensilvania, sede de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State University).

Visite el sitio web del aeropuerto CLT para reservar con JetBlue, Etihad, American Airlines o cualquiera de nuestras aerolíneas asociadas.

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