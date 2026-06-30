EE.UU. sanciona red millonaria de contrabando de combustible vinculada al CJNG

Washington.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la OFAC anunció sanciones contra una red de contrabando de combustible del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, explicaron que las acciones imponen restricciones a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades comerciales involucradas en el robo de hidrocarburos, falsificación de documentos aduaneros y el uso de empresas fachada. El CJNG, catalogado formalmente por el Departamento de Estado como una Organización Terrorista Extranjera desde febrero de 2025, utiliza este esquema para evadir impuestos mexicanos y generar decenas de millones de dólares anuales.

Alertaron que estos fondos ilícitos permiten al cártel expandir sus operaciones criminales y el tráfico de drogas letales hacia territorio estadounidense.

Explicaron que entre los sancionados destaca Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como el contador y cerebro financiero de este entramado. Juraidini operaba una red de empresas fantasma en México y el Reino Unido para importar combustible refinado desde EE.UU. hacia estaciones de servicio de manera fraudulenta.

Asimismo, la OFAC designó a J. Refugio Ruiz Villagomez y a sus compañías Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Ruiz Villagomez internaba hidrocarburos sin los permisos correspondientes y pagaba cuotas a los cárteles que controlan los puertos de entrada fronterizos.

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Texas y Florida con la mayor cantidad de alertas financieras

Por otro lado, las autoridades advirtieron que las actividades de robo y contrabando de hidrocarburos, conocidas coloquialmente como huachicol, representan la mayor fuente de ingresos no relacionados con drogas para los cárteles mexicanos. El esquema de «huachicol fiscal» consiste en adquirir gasolinas y diésel en Estados Unidos y cruzarlos ilegalmente para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de México.

Recordaron que los grupos criminales se valen de permisos de distribución locales y facturas falsas para comercializar el producto robado. Reportes públicos estiman que entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México es ilícito.

De la misma manera, revelaron que Texas y Florida concentran la mayor cantidad de alertas financieras por este delito, con especial énfasis en localidades fronterizas como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.

el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas medidas cumplen con la prioridad de la Administración Trump de desmantelar los mecanismos financieros de estas organizaciones terroristas.

Por último, indicaron que la investigación contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y agencias como el FBI, la DEA, HSI y CBP. Como consecuencia de la orden, se decretó el bloqueo total de las propiedades e intereses de los designados en Estados Unidos, inhabilitando su acceso al sistema financiero y prohibiendo cualquier nexo comercial con entidades estadounidenses bajo severas penas civiles y penales.

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