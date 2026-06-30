Corte Suprema blinda la ciudadanía automática para hijos de indocumentados

Washington.- En una de las decisiones judiciales más trascendentales, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la Constitución garantiza el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados o en situación temporal.

El histórico fallo emitido el martes 30 de junio resolvió de forma definitiva el caso Donald J. Trump v. Barbara (No. 25-365), invalidando el núcleo de la estrategia migratoria de la Casa Blanca.

El dictamen, ratifica la vigencia absoluta de la Decimocuarta Enmienda frente a los decretos del Poder Ejecutivo.

De la misma manera, se conoció que con una ajustada mayoría de 5 votos contra 4, el Máximo Tribunal ratificó la medida cautelar que frena la aplicación de la Orden Ejecutiva No. 14160, titulada «Protección del Significado y Valor de la Ciudadanía Americana», la cual había sido promulgada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025.

El Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria del tribunal, siendo respaldado plenamente por las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson.

Asimismo, el juez Brett Kavanaugh concurrió con el juicio final, aunque difirió en parte de la argumentación constitucional, señalando que el decreto presidencial violaba de manera directa el estatuto federal de inmigración vigente.

Chief Justice Roberts delivered the opinion of the Court joined by Justices Sotomayor, Kagan, Barrett, and Jackson. Kavanaugh concurs in part in the judgment and dissents in part. Thomas, Alito, and Gorsuch dissent. Read the ruling here: https://t.co/iNncshRMuF — SCOTUS Wire (@scotus_wire) June 30, 2026

Jueces aceptan las medidas

Por otro lado, los jueces Clarence Thomas (junto a Neil Gorsuch) y Samuel Alito formularon votos disidentes, defendiendo que la Enmienda exige que los padres posean un domicilio legal permanente para transmitir la nacionalidad a sus descendientes.

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Es de recordar, que la Orden Ejecutiva de la administración Trump estipulaba que los hijos de extranjeros en situación irregular o temporal no se encontraban «sujetos a la jurisdicción» de los Estados Unidos, y por ende, no calificaban para la ciudadanía automática.

No obstante, la opinión del jefe de la Corte, John Roberts, sepultó dicha interpretación basándose en el análisis textual e histórico de la Enmienda. “Los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’ de los Estados Unidos y son ciudadanos por nacimiento bajo la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.

La mayoría determinó que el concepto de «jurisdicción» equivale a estar bajo la autoridad y el cumplimiento de las leyes del territorio estadounidense, una condición que cualquier civil extranjero cumple al pisar el país.

Asimismo, la Corte ratificó que el concepto de «domicilio de los padres» es totalmente distinto al de ciudadanía por nacimiento, y recordó que la Decimocuarta Enmienda fue redactada originalmente con un espíritu universal para repudiar fallos racistas del pasado como el de Dred Scott v. Sandford.

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