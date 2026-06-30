Corte Suprema avala prohibir a atletas transgénero en deportes femeninos

Washington.- En un fallo de enorme repercusión para el sistema educativo y deportivo de la nación, la Corte Suprema de los Estados Unidos validó la facultad de los estados y escuelas para restringir la participación en equipos deportivos femeninos exclusivamente a atletas mujeres biológicas.

La sentencia resuelve los casos consolidados West Virginia et al. v. B. P. J. (No. 24-43) y Little, Governor of Idaho, et al. v. Hecox (No. 24-38).

Asimismo, el litigio analizó si la Cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda y el Título IX amparan a las escuelas para determinar la elegibilidad deportiva con base estrictamente en el sexo biológico.

Huge win at the Supreme Court for girls' sports. In Texas, we've been clear: no boys in girls' sports. I signed it into law. Today fairness prevailed. Female athletes earned their place — and now it's protected. This is a win for women, for truth, and for the common sense our… pic.twitter.com/idMiqIXGeI — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 30, 2026

Norma se ha implementado en 27 estados

Es de recordar, que la disputa legal se originó tras la promulgación en 2021 de la ley «Save Women’s Sports Act» en Virginia Occidental, la cual fue impugnada en los tribunales por la estudiante B.P.J., un varón biológico autoidentificado como mujer que buscaba competir en los equipos femeninos de atletismo y campo traviesa de su escuela.

En este sentido, con esta resolución, la Corte Suprema avala las normativas de cerca de 27 estados que han implementado restricciones similares en los últimos seis años.

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Trump celebra fallo judicial

Tras conocer el fallo, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump reaccionó con entusiasmo al dictamen del Máximo Tribunal emitido en los casos consolidados de Virginia Occidental e Idaho. «GRAN VICTORIA: La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de FALLAR EN CONTRA DE QUE LOS HOMBRES JUEGUEN EN DEPORTES FEMENINOS. ¡Wow! ¡Eso saca esa situación ridícula de la mesa!!! Presidente DONALD J. TRUMP», expresó.

De la misma manera, el gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró de inmediato el dictamen a través de sus canales oficiales, catalogándolo como un triunfo absoluto de la verdad institucional y el sentido común.

«Gran victoria en la Corte Suprema para los deportes femeninos. En Texas, hemos sido claros: no chicos en los deportes femeninos. La convertí en ley. Hoy la equidad prevaleció. Las atletas femeninas ganaron su lugar —y ahora está protegido», manifestó el mandatario estatal.

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