Cerca de 680.000 niños necesitan ayuda tras los terremotos en Venezuela

Caracas.- Unos 680.000 niños requieren asistencia humanitaria urgente en las zonas de Venezuela afectadas por los recientes sismos, así lo anunció la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado, indicaron que para hacer frente a esta situación, un cargamento de 47 toneladas de suministros de emergencia de UNICEF arribó el martes 30 de junio al país con el objetivo de asistir a la infancia y a las familias damnificadas.

Explicaron que el envío, movilizado desde una reserva de la Unión Europea en Copenhague, incluye equipos médicos para atención urgente, partos seguros y cuidado neonatal; sistemas de purificación y almacenamiento de agua; materiales recreativos y tiendas para establecer espacios seguros para niños.

Asimismo, señalaron que este aporte se suma a otro cargamento regional recibido desde Panamá el 28 de junio; en conjunto, ambos permitirán atender durante tres meses a más de 100.000 niños y sus familiares.

Cada minuto, cada hora, cuenta. Cinco vidas rescatadas ayer en Venezuela por equipos USAR de Colombia, Estados Unidos y Suiza, incluyendo un bebé de seis meses. Este es el valor de la coordinación. Autoridades, equipos internacionales, OCHA/UNDAC, trabajando juntos. pic.twitter.com/w9GLgXmMBE — Tom Fletcher (@UNReliefChief) June 28, 2026

Alertan sobre la situación de los niños solos

Por otro lado, alertaron que la situación de seguridad para los menores es crítica, ya que en una evaluación rápida reveló que el 17% de las comunidades reporta la presencia de niños no acompañados o separados de sus familias.

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Ante este alarmante escenario, el grupo de protección coordinado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha puesto en marcha una campaña orientada a identificar a los menores, prevenir nuevas separaciones, localizar a sus parientes y garantizar su seguridad.

Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio, se han registrado más de 600 réplicas adicionales. Las familias de los estados afectados sufren la falta de servicios básicos y muchas duermen a la intemperie por temor a nuevos movimientos sísmicos.

El balance oficial de las autoridades reporta:

Víctimas mortales: Al menos 1.719 fallecidos.

Al menos 1.719 fallecidos. Heridos: 5.034 personas lesionadas.

5.034 personas lesionadas. Desplazados: Más de 15.800 ciudadanos damnificados.

Más de 15.800 ciudadanos damnificados. Infraestructura afectada: Al menos 855 edificios dañados y más de 2.500 infraestructuras con deterioros, incluyendo 38 hospitales.

De la misma manera, las agencias de las Naciones Unidas y sus socios han concentrado sus servicios multisectoriales en tres puntos neurálgicos de La Guaira: el Polideportivo Vargas, el estadio César Nieves (en Catia La Mar) y el estadio Playa Grande.

Hospitales desbordados y alerta epidemiológica

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) advirtió que los centros médicos trabajan muy por encima de su capacidad operativa. Una inspección en 21 establecimientos sanitarios de Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón arrojó que tres de ellos están en situación crítica y seis funcionan de manera parcial por daños estructurales.

Advirtieron que el panorama médico se complica por la escasez de personal forense, morgues saturadas y el cansancio de los equipos de traumatología, ortopedia y neurocirugía. Además, en La Guaira se reporta la desaparición de varios trabajadores de la salud, entre ellos la persona encargada de coordinar la atención materna, lo que ha generado un vacío crítico en el área obstétrica.

Por último, alertaron que la combinación de cortes de agua potable, hacinamiento en refugios y una baja cobertura vacunal previa al desastre eleva el peligro de brotes epidemiológicos.

En este sentido, las autoridades sanitarias vigilan con especial preocupación la posible aparición de casos de sarampión, difteria y tosferina, así como enfermedades endémicas y de transmisión hídrica como dengue, chikungunya, zika, malaria y diarreas.

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