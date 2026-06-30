Cadena perpetua para tres miembros del MS-13 por 9 asesinatos en Las Vegas

Nevada.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un jurado federal en el Distrito de Nevada declaró culpables a tres integrantes de la organización criminal transnacional Mara Salvatrucha (MS-13) por su participación en una violenta red de delincuencia organizada que incluyó ejecuciones, secuestros y delitos graves con armas de fuego.

En un comunicado, explicaron que los acusados operaban de forma coordinada a través de la célula delictiva conocida como la clica Parkview en la zona de Las Vegas.

Los detenidos fueron identificados como José Luis Reynaldo Reyes-Castillo, alias “Molesto” (30 años, de El Salvador); David Arturo Pérez-Manchame, alias “Herbi” (27 años, de Honduras); y Joel Vargas-Escobar, alias “Momia” (30 años, de El Salvador).

De la misma manera, señalaron que Vargas-Escobar ejerció como el líder de la clica Parkview en Las Vegas hasta su detención a finales de 2017, tras lo cual Reyes-Castillo asumió el rango de mando dentro de la célula. Pérez-Manchame operaba como un miembro activo del mismo grupo.

Acotaron además, que los detenidos perpetraron nueve asesinatos en un lapso aproximado de un año en los estados de Nevada y California.

De acuerdo con las pruebas del juicio, múltiples víctimas fueron secuestradas y arrastradas hacia zonas desérticas o montañosas de difícil acceso, donde sufrieron torturas antes de ser ejecutadas con impactos de bala, machetes o puñaladas.

CASE UPDATE from @FBILasVegas: Three Illegal Alien MS-13 Members Convicted of Nine Murders, Kidnapping, and Racketeering Charges Following Homeland Security Task Force Effort The defendants were members of La Mara Salvatrucha, commonly known as MS-13, a transnational criminal… pic.twitter.com/RAwtFpY8Kd — FBI (@FBI) June 30, 2026

Enfrentan cadena perpetua

Por otro lado, las autoridades judiciales, indicaron que los detenidos enfrentan de forma unánime a una pena obligatoria de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Señalaron que la audiencia de sentencia definitiva quedó programada para el próximo 10 de noviembre de 2026 ante la jueza federal de distrito Gloria M. Navarro.

Al respecto, el director del FBI, Kash Patel, enfatizó que desmantelar estas mafias es una prioridad de máxima urgencia para la actual administración.

Patel reveló que la agencia ha capturado a más de 2,500 integrantes de empresas criminales y pandillas violentas desde el año pasado, lo que equivale a un incremento del 322% en la efectividad operativa.

Vídeo: CMPD Celebra la herencia hispana fortaleciendo lazos con la Comunidad