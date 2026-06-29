Recuperan cinco armas y capturan a dos sospechosos por tiroteo contra una vivienda

Charlotte, NC.- Una investigación relacionada con un caso de disparos contra una vivienda ocupada permitió a las autoridades del CMPD identificar un vehículo robado, recuperar cinco armas de fuego y arrestar a dos sospechosos presuntamente vinculados con el hecho.

During a recent Shooting into Occupied Dwelling (SIOD) investigation, Steele Creek officers and detectives identified the suspect vehicle in the 1400 block of Hill Road in the Westover Division. The vehicle had been reported stolen the day before out of the Metro Division. With… pic.twitter.com/nD5jbCDehi — CMPD News (@CMPD) June 28, 2026

La investigación comenzó tras un incidente catalogado como Disparo hacia una Vivienda Ocupada (SIOD). Durante las diligencias, oficiales y detectives de la División Steele Creek localizaron el vehículo sospechoso en la cuadra 1400 de Hill Road, dentro de la División Westover. Las autoridades confirmaron que el automóvil figuraba como robado desde el día anterior, luego de un reporte presentado en Metro Division. No se indicó la fecha en la que se llevó a cabo el procedimiento.

El operativo contó con el apoyo de la Unidad de Responsabilidad y Derivación Juvenil (JADE) y de la Unidad de Reducción de Delitos del Área de Servicio Suroeste (SWSA CRU). Gracias al trabajo conjunto, los investigadores identificaron y detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con el vehículo y con el caso que originó la investigación.

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Durante la inspección del automóvil, los agentes decomisaron cinco armas de fuego. Los investigadores informaron que los calibres de esas armas coinciden con los casquillos recuperados previamente en la escena del tiroteo, un hallazgo que fortalece la investigación.

Posteriormente, los oficiales ejecutaron una orden de allanamiento en un apartamento vinculado con los sospechosos. En el inmueble recuperaron evidencia adicional, entre ella prendas de vestir, municiones y teléfonos celulares, elementos que ahora forman parte del proceso investigativo.

Las autoridades identificaron a uno de los detenidos como Willie Green, de 17 años. La Fiscalía le imputó cinco cargos por disparar un arma de fuego contra una propiedad ocupada, además de conspiración grave, daños a la propiedad personal y resistencia, demora u obstrucción a un funcionario.

El segundo detenido, Keith Broom, de 19 años, enfrenta cinco cargos por disparar un arma de fuego contra una propiedad ocupada. También deberá responder por conspiración grave, posesión de un vehículo motorizado robado, posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente, daños a la propiedad personal y resistencia, demora u obstrucción.

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El Departamento de Policía destacó que la investigación representó un ejemplo de coordinación entre distintas unidades especializadas. Detectives, equipos de vigilancia y oficiales de patrullaje participaron en la localización del vehículo, la captura de los sospechosos y el aseguramiento de la evidencia.

Las autoridades señalaron que la intervención permitió controlar una situación compleja que involucró personas que intentaron huir y la recuperación de múltiples armas de fuego. La investigación continúa abierta bajo la referencia oficial 20260618-0556-04, mientras los detectives analizan la evidencia incautada para determinar si los detenidos guardan relación con otros hechos violentos registrados recientemente en la ciudad.

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