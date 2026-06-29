Charlotte, NC.- Un operativo realizado por oficiales de North Division del Departamento de Policía permitió el decomiso de más de 50.000 dólares en productos de THC y marihuana, además de un arma de fuego y aproximadamente $11.000 en efectivo, durante un allanamiento ejecutado en una vivienda de Charlotte.

North Division officers recently responded to a residential breaking and entering call for service in the 8700 block of Rozumny Drive. During the investigation, officers obtained probable cause to obtain and execute a search warrant on the residence. Officers located and seized… pic.twitter.com/CBAgRYGR9J — CMPD News (@CMPD) June 28, 2026

La intervención comenzó luego de que los agentes respondieran a una denuncia por presunto allanamiento de morada en la cuadra 8700 de Rozumny Drive. Al llegar al lugar, los oficiales iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y recopilar evidencia relacionada con el caso.

Como resultado de la investigación preliminar, los agentes reunieron los elementos necesarios para establecer causa probable y solicitar una orden judicial de registro para la residencia. Tras recibir la autorización, los oficiales ingresaron al inmueble y realizaron una inspección detallada.

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Durante el procedimiento, las autoridades localizaron una importante cantidad de productos derivados del THC y marihuana con un valor estimado superior a los 50.000 dólares. Los oficiales también confiscaron un arma de fuego y cerca de 11.000 dólares en moneda estadounidense, dinero que ahora forma parte de la evidencia bajo custodia de los investigadores.

El Departamento de Policía informó que la rápida respuesta de los oficiales y el trabajo de vigilancia previo resultaron determinantes para concretar el operativo y evitar que los narcóticos llegaran a las calles.

Según las autoridades, la cantidad de sustancias incautadas representa un volumen significativo dentro de la investigación y reduce el riesgo de distribución ilegal en la comunidad. Los investigadores continúan analizando la evidencia recuperada para determinar el origen de los productos y establecer posibles vínculos con otras actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

La presencia del arma de fuego también forma parte de las pesquisas, ya que los detectives buscan establecer si guarda relación con otros hechos delictivos o si fue utilizada en la comisión de algún delito.

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El caso permanece bajo investigación y las autoridades no han divulgado, hasta el momento, información adicional sobre posibles personas detenidas o nuevos cargos derivados del operativo.

El Departamento de Policía destacó la coordinación entre los oficiales que participaron en la respuesta inicial y en la ejecución de la orden judicial. La institución señaló que este tipo de intervenciones fortalece los esfuerzos para combatir la distribución ilegal de sustancias controladas y contribuir a la seguridad de los vecindarios.

Las investigaciones continúan mientras los detectives procesan la evidencia incautada y desarrollan nuevas diligencias para determinar el alcance de la presunta actividad delictiva. Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana mediante reportes oportunos resulta fundamental para identificar este tipo de casos y apoyar las acciones destinadas a reducir la circulación de drogas y armas ilegales en la comunidad.

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