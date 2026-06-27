Alexander, NC.- El lunes 29 de junio de 2026 está prevista la primera comparecencia ante el tribunal de dos personas detenidas por presunto tráfico de metanfetamina, luego de que agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Alexander localizaran más de 200 gramos de esa droga durante una parada de tráfico realizada la semana pasada.

El procedimiento ocurrió durante la noche del 24 de junio de 2026, cuando ayudantes del sheriff detuvieron un vehículo en Hubbard Road como parte de sus labores de patrullaje. Durante la inspección del automóvil, los agentes encontraron 201 gramos de metanfetamina, una cantidad que dio paso a una investigación inmediata y culminó con el arresto de los dos ocupantes del vehículo.

Las autoridades identificaron a una de las detenidas como Kandra Vang, de 49 años y residente de Granite Falls. Los fiscales presentaron en su contra dos cargos por tráfico de metanfetamina. Además, deberá responder por posesión de metanfetamina con intención de fabricar, vender o distribuir la sustancia, mantener un vehículo para actividades relacionadas con sustancias controladas, posesión de parafernalia para drogas, conducir con la licencia revocada y circular por el lado izquierdo del centro de la vía.

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Vang permanece recluida en el Centro de Detención del Condado Alexander bajo una fianza garantizada de 500.000 dólares. Su primera audiencia judicial quedó programada para este 29 de junio de 2026.

La segunda persona arrestada responde al nombre de Mai See Hang, de 37 años y residente de Conover. La Fiscalía presentó contra ella dos cargos por tráfico de metanfetamina, además de un cargo por posesión con intención de fabricar, vender o distribuir metanfetamina, otro por mantener un vehículo para sustancias controladas y un cargo menor por posesión de parafernalia para drogas.

Hang también permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado Alexander con una fianza garantizada de 500.000 dólares. Al igual que la otra acusada, comparecerá ante un juez este 29 de junio de 2026, fecha en la que comenzará el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades no informaron el destino que tendría la droga incautada ni ofrecieron detalles sobre el origen de la metanfetamina. Tampoco precisaron si la investigación permitió establecer vínculos con otras personas o con organizaciones dedicadas al tráfico de narcóticos.

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La Oficina del Sheriff del Condado Alexander mantiene abierta la investigación para determinar si existen más involucrados en el caso y esclarecer todas las circunstancias relacionadas con el transporte y la presunta distribución de la sustancia decomisada.

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