Monroe, NC.- Una infracción de tránsito que parecía haber concluido con el arresto de un conductor terminó pocas horas después con un segundo detenido, luego de que su propio hermano desobedeciera las indicaciones de los agentes y decidiera conducir el mismo vehículo presuntamente bajo los efectos de una sustancia que afectaba su capacidad, Union County Sheriff’s Office, Monroe, NC.

El incidente ocurrió durante un patrullaje nocturno, cuando oficiales observaron un automóvil cruzar un semáforo en rojo frente a la unidad policial. Mientras se preparaban para efectuar la detención, también notaron que el conductor tenía dificultades para mantenerse dentro de su carril, por lo que iniciaron una parada de tráfico.

Al acercarse al vehículo, los agentes identificaron al conductor como Rodolfo García. Durante la inspección, detectaron indicios que apuntaban a que se encontraba bajo la influencia de una sustancia que comprometía su capacidad para conducir. Los oficiales lo arrestaron sin que se registraran incidentes y posteriormente lo trasladaron al centro de detención.

En el vehículo también viajaba René Sánchez, hermano del conductor. Mientras los agentes realizaban el procedimiento, le indicaron de forma expresa que no condujera el automóvil y le recomendaron comunicarse con otra persona para conseguir transporte.

Sin embargo, poco después de finalizar la intervención, los mismos agentes volvieron a localizar el vehículo circulando por la misma zona. Según el reporte, el automóvil nuevamente presentaba problemas para mantenerse dentro del carril, lo que motivó una segunda parada de tráfico.

Durante esta nueva intervención, los oficiales comprobaron que René Sánchez ocupaba el asiento del conductor. Tras realizar la evaluación correspondiente, concluyeron que también conducía bajo los efectos de una sustancia que afectaba sus facultades. Los agentes procedieron a arrestarlo y lo trasladaron al centro de detención.

Como resultado de ambos procedimientos, Rodolfo García enfrenta cargos por no detenerse ante un semáforo en rojo, no mantener el control del carril, conducir sin licencia de operador y conducir bajo los efectos de una sustancia.

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Por su parte, René Sánchez fue acusado de no mantener el control del carril, conducir con la licencia revocada por infracciones relacionadas con conducción bajo los efectos de sustancias y volver a conducir presuntamente en estado de alteración.

Las autoridades señalaron que el caso refleja las consecuencias de ignorar las recomendaciones de los oficiales durante una intervención policial. Lo que comenzó como un solo arresto terminó con dos personas detenidas y múltiples cargos relacionados con la conducción bajo los efectos de sustancias y otras infracciones de tránsito.

Video: ¡ARRESTADOS!