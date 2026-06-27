Capturan a adolescente de 17 años por tiroteo investigado en Westover Division

Charlotte, NC.- La investigación sobre un tiroteo ocurrido en Westover Division registró un nuevo avance con la captura de un adolescente de 17 años, identificado por las autoridades como el principal sospechoso del caso. La detención se produjo varios días después de que los detectives reunieran las pruebas necesarias para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Case Update: Shooting Investigation in the Westover Division As a result of the continued investigation, detectives identified Traymon Gilmore, 17, as a suspect in connection to this case. On Tuesday, June 23, detectives obtained arrest warrants on Gilmore and on Friday, June… — CMPD News (@CMPD) June 26, 2026

De acuerdo con la actualización emitida por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), los investigadores identificaron a Traymon Gilmore, de 17 años de edad, como presunto responsable de los hechos mientras avanzaban las diligencias relacionadas con el caso.

El martes 23 de junio, los detectives obtuvieron las órdenes de arresto contra el sospechoso. Tres días después, el viernes 26 de junio, oficiales del Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (Violent Criminal Apprehension Team, VCAT) ejecutaron la captura sin que las autoridades reportaran incidentes durante el procedimiento.

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Tras la detención, la Fiscalía presentó varios cargos contra Gilmore. El adolescente enfrenta una acusación por agresión con un arma mortal con intención de matar e infligir lesiones graves. Además, deberá responder por dos cargos de disparar un arma de fuego contra una propiedad ocupada y un cargo adicional por conspiración para cometer un delito grave.

Las autoridades no divulgaron nuevos detalles sobre las circunstancias del tiroteo ni sobre el estado de las personas involucradas. Tampoco informaron si la investigación permitió identificar a otros posibles participantes o si podrían presentarse cargos adicionales conforme avance el proceso judicial.

El CMPD indicó que los detectives continúan recopilando evidencia y entrevistando a posibles testigos con el propósito de esclarecer completamente lo ocurrido. La División de Asuntos Públicos informó que difundirá nuevas actualizaciones a medida que surjan datos relevantes dentro de la investigación.

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Las autoridades también reiteraron el llamado a la comunidad para colaborar con información que contribuya al desarrollo del caso. Cualquier persona que posea datos relacionados con el incidente puede comunicarse de forma anónima con Crime Stoppers mediante la línea telefónica 704-334-1600. Los ciudadanos también pueden enviar información a través de la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o mediante el portal oficial de la organización.

El caso permanece bajo investigación y los detectives mantienen abiertas todas las líneas de trabajo para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer la posible participación de otras personas. Mientras tanto, el adolescente enfrentará el proceso judicial correspondiente por los delitos que las autoridades le atribuyen.

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