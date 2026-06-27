Monroe, NC.- El Departamento de Policía de Monroe mantiene abierta una investigación para identificar y localizar al presunto responsable de un robo de joyas de alto valor ocurrido en un establecimiento comercial de la ciudad, así lo anunciaron el viernes 26 de junio. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y divulgaron imágenes de vigilancia con la esperanza de obtener información que permita avanzar en el caso.

El incidente ocurrió el 24 de junio de 2026, alrededor de las 6:43 p.m., cuando oficiales respondieron a un llamado de emergencia en la tienda Kay Jewelers, ubicada en el 3039 de la autopista West Highway 74. El reporte inicial alertó sobre un robo bajo la modalidad conocida como “arrebatar y huir”, en la que el sospechoso toma mercancía de forma rápida antes de abandonar el lugar.

Durante las primeras diligencias, los investigadores determinaron que un hombre ingresó al establecimiento, tomó varias piezas de joyería de alto valor y salió del negocio a toda velocidad antes de la llegada de los agentes. Posteriormente, el sospechoso escapó a pie con dirección hacia el área donde se encuentra la tienda Burlington Coat Factory.

Lee también: Hieren a oficial de la Policía de Monroe en una persecución

Los detectives revisaron las cámaras de seguridad del comercio y obtuvieron imágenes claras del presunto responsable. Con el objetivo de facilitar su identificación, el Departamento de Policía decidió hacer públicas las fotografías captadas por el sistema de videovigilancia.

Según las autoridades, el sospechoso presenta varios tatuajes visibles en las manos y las muñecas, una característica física que podría resultar determinante para reconocerlo. Los investigadores consideran que esos tatuajes representan un elemento distintivo que puede ayudar a la comunidad a aportar información útil para la investigación.

Hasta el momento, la policía no ha informado el valor económico de las joyas sustraídas ni ha revelado si logró recuperar parte de los artículos robados. Tampoco confirmó si el sospechoso actuó solo o contó con la colaboración de otras personas durante el hecho.

El Departamento de Policía de Monroe exhortó a cualquier persona que reconozca al individuo o posea información relacionada con el robo a comunicarse con las autoridades. Los investigadores recordaron que la información que conduzca a la identificación y captura del sospechoso podría calificar para una recompensa en efectivo.

Lee también: Persecución policial en Monroe e Indian Trail culmina con arresto

Los ciudadanos pueden comunicarse directamente con el Departamento de Policía de Monroe al 704-282-4700 o con Union County Crime Stoppers al 704-283-5600. También pueden enviar información de forma anónima mediante la aplicación móvil oficial del Departamento de Policía de Monroe.

La investigación continúa activa y los detectives esperan que la difusión de las imágenes permita identificar al responsable y esclarecer el caso en los próximos días.

Video: CMPD identifica las zonas con mayor indice delictivo en Charlotte y refuerza actividades.