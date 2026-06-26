Raleigh, NC.- La División de Revitalización Comunitaria del Departamento de Comercio de Carolina del Norte (DCR) anunció una primera ronda de Aviso de Oportunidad de Financiamiento (NOFO). , lo que puso a disposición 70 millones de dólares en fondos federales para ayudar a aumentar la disponibilidad de viviendas de alquiler seguras y asequibles en las zonas afectadas por el huracán Helene.

“El huracán Helene destruyó miles de propiedades de alquiler. Los habitantes del oeste de Carolina del Norte necesitan lugares seguros donde vivir”, dijo el gobernador Josh Stein.

El programa Renew NC de construcción y reparación de edificios multifamiliares (MCR, por sus siglas en inglés) Está destinado a servir a propiedades de alquiler multifamiliares con cinco o más unidades de alquiler e incluye la rehabilitación o el desarrollo y la construcción de nuevas viviendas de alquiler. La vía de créditos fiscales para viviendas que no son de bajos ingresos (no LIHTC) aborda proyectos potenciales que no califican o no reciben LIHTC bajo el Plan de Asignación Calificada 2026 de la Agencia de Financiamiento de Vivienda de Carolina del Norte (NCHFA). .

Renew NC es el programa de recuperación ante desastres a largo plazo de Carolina del Norte, comprometido con la reconstrucción de las comunidades afectadas para que sean más fuertes y resilientes ante futuras tormentas. Renew NC es administrado por el Departamento de Comercio de Carolina del Norte. División de Revitalización Comunitaria, financiada con una subvención de 1.400 millones de dólares del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).

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El Programa MCR financiará proyectos en las áreas más afectadas y desfavorecidas (MID, por sus siglas en inglés) identificadas por el HUD y el estado, incluidos los condados de Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Catawba, Clay, Cleveland, Gaston, Haywood, Henderson, Jackson, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mecklenburg (solo el código postal 28214), Mitchell, Polk, Rutherford, Surry, Swain, Transylvania, Watauga, Wilkes, Yadkin y Yancey.

Entre los solicitantes que pueden optar al Programa MCR con proyectos que no sean LIHTC se incluyen promotores con y sin ánimo de lucro, autoridades de vivienda pública, gobiernos locales y empresas conjuntas entre estas entidades.

Los posibles solicitantes pueden obtener más información sobre cómo acceder y enviar una solicitud en commercerecovery.nc.gov. Las propuestas se evaluarán de forma competitiva en función de la capacidad del solicitante, las necesidades de la comunidad, la solidez del enfoque de desarrollo, los recursos aprovechados y los resultados proyectados a largo plazo. Los proyectos se clasificarán según su puntuación total, y se otorgarán premios a los mejor clasificados, sujetos al cumplimiento de los requisitos mínimos, la preparación y la disponibilidad de fondos.

Montos

Los montos de las subvenciones oscilarán entre $500.000 y $15 millones por proyecto. Las actividades elegibles incluirán, entre otras:

Nueva construcción de viviendas multifamiliares en alquiler;

Rehabilitación sustancial de las viviendas de alquiler existentes;

Preparación del terreno y mejoras de infraestructura relacionadas;

Costes indirectos como los honorarios de arquitectos e ingenieros;

Cumplimiento de los requisitos medioambientales, de construcción y de accesibilidad del HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.).

Todos los proyectos deben estar vinculados a la recuperación tras el huracán Helene y cumplir con los requisitos del HUD y de los programas federales. Para optar a la subvención, los solicitantes deben comprometerse a ofrecer alquileres asequibles durante un período de 20 años tras la finalización del proyecto.

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El plazo de solicitud comienza el 25 de junio de 2026 y finaliza a las 17:00 horas del 2 de noviembre de 2026. Para consultar la convocatoria completa, que incluye información adicional sobre los criterios de elegibilidad, la metodología de puntuación y los materiales de solicitud, visite commercerecovery.nc.gov. sitio web.

Se recomienda encarecidamente a los posibles candidatos que completen una preselección en línea. antes de presentar la solicitud. Si bien no es obligatorio, la preselección ayuda a evaluar la preparación del proyecto y de la organización antes de participar en el proceso de solicitud competitivo.

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