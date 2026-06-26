Charlotte, NC.- La Autoridad de Autopistas de Peaje de Carolina del Norte (NCTA) está ajustando ciertas tarifas de peaje para los carriles exprés de la I-485 con el fin de mantener tiempos de viaje confiables y predecibles a medida que la demanda continúa creciendo.

A partir del 29 de junio, la NCTA implementará cambios limitados en las tarifas de peaje en cinco tramos de los carriles exprés de la I-485 durante las horas pico. En las zonas y horarios de menor demanda, algunas tarifas se reducirán para equilibrar mejor el flujo de tráfico a lo largo del corredor. En las zonas y horarios de mayor demanda, algunas tarifas aumentarán en no más de 0,25 dólares por tramo.

Desde su inauguración a finales de febrero de 2026, los carriles exprés de la I-485 han registrado más de 750.000 viajes. Dado que la demanda ha aumentado durante las horas pico, estos ajustes específicos ayudarán a mantener la fluidez del tráfico y a preservar el nivel de fiabilidad que esperan los conductores.

La calculadora de tarifas de peaje NC Quick Pass se ha actualizado para reflejar los ajustes, de modo que los usuarios puedan consultar las tarifas estimadas antes de viajar. A medida que la NCTA siga recopilando datos de tráfico, es posible que se requieran ajustes adicionales en función de las tendencias actuales de la demanda.

La NCTA mantiene su compromiso de supervisar las condiciones del tráfico y tomar decisiones basadas en datos que contribuyan a unos desplazamientos fiables y mejoren la experiencia de conducción a lo largo del corredor.

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Los conductores pueden registrarse en NC Quick Pass en ncquickpass.com o a través de la aplicación NC Quick Pass. Los clientes también pueden comprar un transpondedor adhesivo en línea a través de Amazon o en persona en los establecimientos participantes de Publix , Harris Teeter , Speedway o 7-Eleven . La lista completa de socios comerciales está disponible en ncquickpass.com/partnerships .

Para obtener más información sobre los carriles exprés de la I-485, visite ncdot.gov/projects/i-485-express-lanes .

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