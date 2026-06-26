Nueva norma de la FDA busca frenar el contrabando de cigarrillos electrónicos

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) anunció que emitió una propuesta de norma que busca fortalecer su capacidad para identificar productos de tabaco extranjeros ilegales, con especial énfasis en los cigarrillos electrónicos que atraen a los jóvenes.

En un comunicado, explicaron que de ser aprobada de forma definitiva, esta regulación permitirá a la agencia gubernamental llevar a cabo inspecciones presenciales en fábricas en el extranjero. Además, verificarán el cumplimiento de los estándares de seguridad en la propia fuente de origen antes de que los productos ingresen al mercado estadounidense.

Detallaron que actualmente existe una brecha regulatoria debido a que las leyes federales solo obligan a los fabricantes nacionales a registrar sus instalaciones y catalogar sus productos ante la FDA.

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Tendrán diversas medidas estrictas

Por otro lado, destacaron que la nueva normativa, titulada “Establishment Registration and Product Listing for Tobacco Products”, cerrará este vacío legal al exigir los mismos requisitos de registro a las empresas extranjeras.

«Todas las empresas que venden productos de tabaco en los Estados Unidos deberían jugar con las mismas reglas», afirmó el Dr. Bret Koplow, director interino del Centro de Productos de Tabaco de la FDA.

La medida obligará a los fabricantes a detallar información sumamente específica de cada producto para su identificación única. En el caso de los cigarrillos electrónicos, las empresas deberán declarar obligatoriamente las especificaciones técnicas del volumen de e-líquido, la capacidad de la batería, el vataje, la concentración de nicotina y los sabores característicos.

Asimismo, los trámites informativos se centralizarán de manera electrónica mediante el sistema en línea de la FDA para agilizar los procesos organizativos.

Adicionalmente, la regulación estipula que todas las tabacaleras e importadores tendrán la obligación de conservar los registros de etiquetado, publicidad e información al consumidor por un mínimo de cuatro años tras su uso.

En este sentido, señalaron que con este inventario de archivos, la FDA podrá constatar con mayor facilidad que los productos comercializados en suelo americano no infrinjan las normas de difusión ni realicen afirmaciones de salud no autorizadas, evitando estrategias de mercadeo que busquen apelar directamente al público adolescente.

Por último, para mantener las bases de datos completamente actualizadas, las corporaciones comerciales del sector deberán revisar y renovar sus registros de instalaciones de forma anual y sus listados de productos dos veces al año.

El borrador de la propuesta regulatoria ha sido abierto de manera formal a consulta pública para que los ciudadanos y sectores interesados emitan sus evaluaciones correspondientes. La ciudadanía tendrá la oportunidad de enviar sus comentarios institucionales a través del portal Regulations.gov hasta el próximo 14 de septiembre de 2026.

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