John Bolton se declara culpable de filtrar secretos de Estado

Bethesda.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció de manera oficial que el exasesor de Seguridad Nacional, John R. Bolton, II, de 77 años de edad, se declaró culpable ante una corte del Distrito de Maryland.

En un comunicado, explicaron que el ex alto funcionario gubernamental aceptó su responsabilidad penal por el delito federal de retención y transmisión deliberada de información clasificada de defensa nacional, tras una exhaustiva investigación realizada por el FBI.

De acuerdo con los documentos judiciales presentados por la fiscalía, Bolton aprovechó su cargo de alta confianza pública entre abril de 2018 y septiembre de 2019 para registrar datos estatales sensibles.

Acotaron que el acusado copió información con clasificación de «Top Secret» (Alto Secreto) e Información Compartimentada Sensible (SCI) en notas y diarios personales, que incluían planes de operaciones militares extranjeras, acciones encubiertas de EE. UU. e intercepciones de comunicaciones de líderes mundiales.

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De la misma manera, indicaron que el expediente de la división de contrainteligencia demostró que Bolton transmitió de forma negligente estos secretos de Estado a familiares no autorizados. Para realizar los envíos, el exasesor utilizó aplicaciones de mensajería y cuentas de correo electrónico personales que no estaban aprobadas para el manejo de material gubernamental restringido, almacenando además copias físicas ilegales en su residencia ubicada en Bethesda, Maryland.

🚨Former U.S. National Security Advisor John R. Bolton, II PLEADS GUILTY to Violating the Espionage Act: Sent Top Secret Information on Personal Account Allegedly Hacked by Iranians “John Bolton held a position of extraordinary public trust as the country’s top National Security… pic.twitter.com/lpECKoouQ2 — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) June 26, 2026

Cuenta fue hackeada por piratas informativos

Por otro lado, enfatizaron que la gravedad del caso se incrementó tras confirmarse que la cuenta de correo personal de Bolton fue hackeada por piratas informáticos vinculados a la República Islámica de Irán luego de dejar su cargo. Aunque el exfuncionario reportó el ataque cibernético a las agencias de la ley, omitió declarar a los agentes federales que en dicha cuenta existían documentos de defensa nacional, permitiendo que un adversario extranjero accediera a secretos de estado.

En este sentido, El Departamento de Justica señaló que el acuerdo de culpabilidad alcanzado resuelve de forma definitiva los 18 cargos criminales dictados por un gran jurado en octubre de 2025, estableciendo que Bolton enfrentará una pena máxima de 60 meses de prisión y una multa de 2.25 millones de dólares.

Asimismo, acotaron que las leyes federales aplicadas imponen la prohibición definitiva para cobrar su pensión o jubilación federal, quedando la audiencia de sentencia programada para el 28 de octubre.

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