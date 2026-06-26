Columbia, SC.- El Fiscal General de Carolina del Sur, Alan Wilson, anunció la participación de Carolina del Sur en la Operación Nacional contra el Fraude en la Atención Médica 2026 del Departamento de Justicia de EE. UU., que batió récords. Esta acción policial coordinada estratégicamente en todo el país resultó en cargos contra 455 acusados, incluyendo 90 médicos y otros profesionales médicos con licencia, por su presunta participación en esquemas de fraude en la atención médica y abuso de opioides que involucran más de $6.5 mil millones en reclamaciones falsas y daños significativos a pacientes, incluyendo muertes.

En conjunto con la Operación, la Unidad de Fraude a Adultos Vulnerables y Proveedores de Medicaid (VAMPF) de la Oficina del Fiscal General de Carolina del Sur ha obtenido órdenes de arresto o acusaciones formales contra 7 acusados ​​en relación con más de $46.834,16 en presunto fraude en todo el estado.

El anuncio de la Operación Nacional contra el Fraude en la Atención Médica coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre el Abuso de Personas Mayores. Celebrado anualmente el 15 de junio, este día es una iniciativa centrada en la prevención y erradicación del abuso físico, la negligencia y la explotación financiera de adultos vulnerables.

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De conformidad con las regulaciones federales, la VAMPF tiene la autoridad para investigar y enjuiciar el abuso, la negligencia y la explotación de personas que residen en centros de vida asistida o residencias de ancianos, además de su jurisdicción sobre el fraude de proveedores de Medicaid y el abuso y la negligencia relacionados con Medicaid contra los beneficiarios de este programa.

ASPECTOS DESTACADOS DEL CASO EN CAROLINA DEL SUR Y MECANISMOS DE FRAUDE

A continuación se detallan los procesos judiciales llevados a cabo por SCVAMPF e incluidos en la Operación Takedown, que ilustran los esquemas localizados que fueron objeto de investigación durante este período de aplicación de la ley:

Stanley Winger McCloy, Jr.

El Dr. Stanley Winger McCloy Jr., de 58 años y residente de Isle of Palms, Carolina del Sur, recibió cargos mediante orden de arresto de abuso de un adulto vulnerable y agresión con lesiones en segundo grado por agredir a un residente de Harbison Shores, un centro de vida y atención para personas con demencia en Irmo. Según la orden de arresto, McCloy, médico contratado por el centro y proveedor de Medicaid, derribó intencionalmente al residente, un paciente con demencia, mientras trabajaba en el centro. El Departamento de Policía de Irmo remitió este caso a VAMPF.

Jada Yvette Gibbs

Jada Yvette Gibbs, de 25 años y residente de Sumter, Carolina del Sur, fue acusada formalmente de dos cargos de conducta ilícita contra un menor por abusar de un menor beneficiario de Medicaid. Según la acusación, Gibbs, técnica conductual registrada en ABA en la Universidad Wedgefield para Niños y proveedora de servicios de Medicaid, agarró, apretó y golpeó a la fuerza a un niño de 7 años con necesidades especiales en dos ocasiones distintas mientras le prestaba servicios.

Belinda Jane Skinner

Acusaron a Belinda Jane Skinner, de 49 años y residente de Walterboro, Carolina del Sur, mediante orden de arresto de Declaración Falsa por Parte de un Proveedor Médico ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos y Obtención de Firma o Bienes, Bajo Falsas Pretensiones, por un Valor de $10,000 o Más, en relación con la presentación de reclamaciones falsas ante el Programa Medicaid de Carolina del Sur, lo que resultó en una pérdida para el Programa de $14,572.50.

Michael Edward Skinner

También acusaron a Michael Edward Skinner, de 63 años y residente de Walterboro, Carolina del Sur, mediante orden de arresto por no denunciar el abuso y negligencia de una persona adulta vulnerable, al no reportar el maltrato a una beneficiaria discapacitada de Medicaid que vivía en su domicilio.

Marti Erin Caldwell

Marti Erin Caldwell, de 46 años y residente de Seneca, Carolina del Sur, recibió cargos mediante por explotación de un adulto vulnerable y falsificación por un valor de $10,000 o más, en relación con la explotación de una beneficiaria de Medicaid residente en un centro de atención residencial comunitaria, a quien estafó más de $10,000.00.

Leslie Ann Williams

Leslie Ann Williams, de 61 años y residente de Ridgeway, Carolina del Sur, recibió acusación formalmente de explotación de un adulto vulnerable, fraude con tarjeta de crédito por un valor superior a $500 en un período de seis meses y delito contra una institución financiera autorizada o asegurada federalmente, en relación con sus acciones para explotar financieramente a una beneficiaria de Medicaid residente en Pruit Health Ridgeway, un centro de enfermería especializada donde trabajaba Williams.

Amanda Lajoy Makins

Amanda L. Makins, de 45 años y residente de Piedmont, Carolina del Sur, fue acusada mediante orden de arresto de Explotación de un Adulto Vulnerable y Abuso de Confianza con Intención Fraudulenta, por un Valor de $10,000 o Más, en relación con la apropiación indebida de aproximadamente $16,555.36 de los fondos personales de un beneficiario de Medicaid residente en Southpointe Healthcare and Rehabilitation.

RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE APLICACIÓN DE LA LEY ESTATAL DE CAROLINA DEL SUR CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2026

Abuso y negligencia contra adultos vulnerables: 22 casos procesados ​​(21 condenas/declaraciones de culpabilidad, 1 procesamiento diferido).

Fraude por parte de proveedores de Medicaid: 19 casos procesados ​​(11 sentenciados, 8 pendientes de sentencia definitiva).

Los tribunales de Carolina del Sur ordenaron el pago de un total de 1.393.280,11 dólares en concepto de restitución durante el año fiscal 2026, de los cuales 628.902,61 dólares corresponden a fondos malversados ​​de ciudadanos adultos vulnerables y 764.377,50 dólares a pagos realizados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur por reclamaciones fraudulentas.

Puede encontrar más información sobre la Operación Nacional contra el Fraude en la Atención Médica aquí , así como documentos judiciales disponibles aquí, en la sección Documentos de los Tribunales Estatales.