Rockingham, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte mantienen activa la búsqueda del conductor involucrado en un incidente que un mexicano murió atropellado. Javier Hernández Sandoval, un hombre de 65 años, fue impactado por un vehículo que se dio a la fuga la noche del domingo 21 de junio, mientras caminaba por una carretera en el condado Rockingham.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:33 p.m. sobre la carretera NC 65, cerca de la intersección con NC 87, frente al Palacio de Justicia del Condado Rockingham, en Wentworth. Según la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte, un vehículo de color gris o plateado impactó a Hernández Sandoval y continuó su marcha sin detenerse para prestar ayuda. El automóvil huyó en dirección a la ciudad de Reidsville.

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Los investigadores consideran que el vehículo involucrado presenta daños en la parte frontal como consecuencia del impacto. Por ese motivo, solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar al responsable y pidieron que cualquier persona con información relevante se comunique con las autoridades.

Javier Hernández Sandoval residía en Reidsville y era originario de Coatepec Harinas, en el Estado de México. Familiares lo describen como el mayor de cuatro hermanos, un hombre trabajador, solidario y profundamente comprometido con su familia y sus creencias religiosas. Su sobrina destacó que siempre mantenía una actitud humilde y buscaba ayudar a quienes lo rodeaban, incluso en medio de las dificultades cotidianas.

La tragedia ocurrió mientras su esposa e hijos permanecían en México. Ahora, sus familiares trabajan para reunir los recursos necesarios que les permitan trasladar el cuerpo a su lugar de origen y darle el último adiós junto a sus seres queridos.

Como parte de las ceremonias fúnebres, la familia programó un velorio que se llevó a cabo el jueves 25 de junio en Blackwell-Johnson Memorial Funeral Home, en Reidsville. Además, realizará una visita familiar este viernes 26 de junio en Reidsville Baptist Church.

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Paralelamente, los allegados iniciaron una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de cubrir los gastos funerarios y el costo de la repatriación del cuerpo hacia México. También reiteraron el llamado a cualquier persona que haya presenciado el atropello o tenga información sobre el vehículo involucrado para que se comunique con las autoridades o directamente con la familia.

La organizadora Sara Norato coordina las entrevistas relacionadas con el caso y recibe información en el número telefónico 336-340-5042.

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