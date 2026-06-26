Eventos en el Centro de Naturaleza McDowell

Charlotte, NC.- El Centro de Naturaleza McDowell está ubicado dentro de la Reserva Natural McDowell, en 15222 South York Road, Charlotte, Carolina del Norte, en el suroeste del condado Mecklenburg.

El Centro de Naturaleza cuenta con animales autóctonos vivos, una sala de descubrimiento y una tienda de regalos. Los visitantes pueden detenerse a observar la naturaleza en acción en el Jardín de Ozono o en el área de compostaje de demostración, o disfrutar de una zona de juegos natural. Hay guías de senderismo disponibles para recorrer kilómetros de senderos.

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La reserva natural cuenta con siete millas de senderos para caminatas, rampas para botes y muelles de pesca. Las personas mayores de 16 años necesitan una licencia de pesca de Carolina del Norte para pescar.

En la propiedad también se encuentra el campamento McDowell, que ofrece 56 parcelas reservables, incluyendo zonas rústicas, parcelas para caravanas con todos los servicios y parcelas para alquilar tiendas de campaña. También se puede acampar en la isla adyacente de Copperhead.

Eventos en el Centro y Reserva Natural McDowell

Visite el sitio web de búsqueda de actividades del Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg para encontrar aún más eventos. Algunos tienen costo. Ten en cuenta que para la mayoría de los eventos debes llamar con anticipación e inscribirte en línea. Consulta también el rango de edad recomendado.

Para inscribirse, busque el evento en el sitio web de búsqueda de actividades del Departamento de Parques y Recreación o llame al número de teléfono del centro de naturaleza. Proporcionan enlaces para inscribirse y obtener más información sobre cada evento, cuando estén disponibles.

Senderismo para adultos

Los martes de junio de 2026,

De 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Gratuito (inscripción en el enlace anterior).

Mayores de 18 años.

Descripción: Disfrute de la naturaleza con un naturalista de McDowell durante esta caminata de 90 minutos, exclusiva para adultos. Descubra qué sucede en la reserva según la estación.

Es necesario registrarse previamente.

El punto de encuentro es en el paseo marítimo frente al Centro de Naturaleza, a menos que se indique lo contrario por correo electrónico el mismo día del evento.

Manualidades y ganchillo inspirados en la naturaleza.

Miércoles hasta el 22 de julio de 2026,

De 2:30 p.m. a 3:30 p.m.

Entrada gratuita (no se requiere inscripción).

A partir de 4 años.

El arte siempre se ha inspirado en la naturaleza, así que McDowell sirve musa para explorar la vida silvestre de la reserva a través del crochet y otras manualidades. En cada sesión, siguen un patrón de crochet y tienen manualidades relacionadas con la naturaleza disponibles para realizar. Se proporciona el hilo. Por favor, lleve sus propios ganchos, pero si los necesitan, les proporcionar algunos para la sesión. ¡Todos los niveles de experiencia son bienvenidos!

Este no es un programa donde se deja a los niños solos. Se requiere la participación de un adulto. No es necesario inscribirse previamente.

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