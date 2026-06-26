Estadounidense se declara culpable de secuestrar migrantes en Tijuana

San Diego.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que la fiscalía federal del Distrito Sur de California informó que un ciudadano estadounidense y residente de San Diego, se declaró culpable ante un tribunal federal tras confesar su implicación directa en una peligrosa conspiración de tráfico humano.

En un comunicado indicaron que el detenido identificado como Isaac Jiménez, admitió su rol activo en una estructura delictiva que operaba en la frontera, encargada de captar ciudadanos extranjeros bajo falsas promesas de cruce seguro.

La investigación criminal, liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), determinó que las víctimas, en lugar de ser introducidas a territorio estadounidense, eran trasladadas a casas de seguridad donde las mantenían retenidas como rehenes contra su voluntad en Tijuana, México.

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Admitió que cobraba miles de dólares para rescate

Durante su comparecencia, Jiménez admitió que su función principal consistía en cobrar decenas de miles de dólares en pagos de rescate que exigían de manera extorsiva a los familiares de los migrantes que residían en los Estados Unidos.

A pesar de que las evidencias judiciales demostraron que Jiménez no custodiaba físicamente a los secuestrados en México, el Departamento de Justicia comprobó que el acusado operaba con pleno conocimiento de los abusos y violencia ejercida por sus cómplices.

Señalaron que el imputado coordinaba la logística financiera desde suelo estadounidense, facilitando el flujo de dinero ilícito que permitía la autosuficiencia operativa de la organización criminal en ambos lados de la frontera.

Por otro lado, explicaron que como parte del acuerdo formal de culpabilidad aceptado ante el juez, Jiménez consintió pagar una restitución económica de 24,500 dólares destinada directamente a los familiares de los migrantes desaparecidos.

Destacaron que esta penalización financiera busca cubrir de manera obligatoria los gastos funerarios derivados de la operación, así como devolver una porción de las extorsiones cobradas ilegalmente a las familias afectadas durante el tiempo que duró la conspiración delictiva.

Asimismo, señalaron que el enjuiciamiento de este caso estuvo a cargo del Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de California, operando bajo el despliegue de la iniciativa federal «Operación Take Back America». Dicho programa nacional, creado mediante orden ejecutiva presidencial, unifica recursos del Departamento de Justicia para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los carteles y proteger a las comunidades de los perpetradores de crímenes violentos.

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