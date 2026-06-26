EE.UU. afirma registrar récord histórico de deportaciones bajo mandato de Trump

Washington.- El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, respaldó de forma contundente la estrategia migratoria de la administración federal mediante una declaración oficial emitida en sus canales institucionales.

El funcionario federal en sus redes sociales enfatizó que, bajo el liderazgo directo del presidente Donald Trump, las agencias del orden están ejecutando el arresto y deportación masiva de criminales extranjeros ilegales, enfocando los recursos de seguridad en sacar de las calles estadounidenses a violadores, asesinos, pedófilos y miembros de pandillas.

Under @POTUS Trump’s leadership, we are arresting and deporting illegal alien criminals and getting rapists, murders, pedophiles, and gang members off America’s streets. We are a nation of laws, and our laws MUST be enforced. Promises made, promises kept. More to come. 🇺🇸 https://t.co/XIjjx3Fp8e — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) June 26, 2026

Asimismo, el secretario Mullin reafirmó el compromiso del gabinete al establecer que los Estados Unidos operan estrictamente como una nación guiada por el cumplimiento normativo, por lo que las leyes migratorias deben ser aplicadas de forma rigurosa y sin excepciones.

La máxima autoridad del DHS utilizó el lema institucional de la campaña gubernamental para catalogar estas acciones de seguridad como «promesas hechas, promesas cumplidas», al tiempo que advirtió de manera clara que vienen más acciones y operativos de expulsión en camino.

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Trump destaca las cifras de arrestados por ICE y CBP

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en sus redes sociales confirmó de manera pública que su administración ha alcanzado de manera oficial la tasa promedio diaria de arrestos más alta por parte de ICE y CBP, incluyendo la detención total.

El mandatario estadounidense resaltó que estos niveles de aprehensión y órdenes finales de remoción han superado por un margen sumamente amplio los registros históricos de cualquier otro presidente.

De acuerdo con las declaraciones Trump aclara que, a pesar de que los tribunales de justicia presentan serios retrasos en el procesamiento de los casos pendientes, su mandato ostenta el récord del total de deportaciones acumuladas en un periodo de 12 meses.

Además, el presidente estadounidense desestimó los análisis emitidos por analistas y sectores de la oposición que intentan equiparar su rendimiento con los balances estadísticos del expresidente Barack Obama, insistiendo en que el promedio diario de capturas y repatriaciones bajo su gestión no tiene precedentes cercanos.

Por último, señaló que la intensificación de las operaciones fronterizas y los arrestos selectivos dentro de las comunidades continuarán bajo una coordinación directa entre los diferentes niveles de la fuerza pública.

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