Monroe, NC.- Lo que parecía una salida nocturna terminó con daños materiales, una persecución y el arresto de una pareja tras un incidente ocurrido en un campo nacional de golf de Charlotte según informó Union County Sheriff’s Office, Monroe.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, agentes que patrullaban la zona observaron una camioneta circulando por los caminos destinados a carritos de golf durante horas de la noche del jueves 25 de junio. La presencia del vehículo en un área restringida llamó la atención de los oficiales, quienes decidieron intervenir e intentaron realizar una parada de tránsito cuando el conductor abandonaba el campo.

Sin embargo, la persona al volante ignoró las señales de los agentes y condujo nuevamente hacia el interior del complejo deportivo. El recorrido continuó a través de distintas áreas de la propiedad antes de finalizar el incidente.

Lee también: Dos detenidos tras incautación de fentanilo y metanfetamina

Tras la inspección del lugar, los oficiales confirmaron diversos daños en las instalaciones. La camioneta impactó varios bancos ubicados dentro del campo y dejó numerosas marcas de neumáticos en las inmediaciones de varios greens, lo que afectó parte de la superficie utilizada para la práctica de este deporte.

La investigación permitió identificar al propietario registrado del vehículo como Nicholas Moore. Durante el contacto con las autoridades, Moore informó que viajaba junto a su novia, Whitney Maske, quien conducía la camioneta en el momento de los hechos.

A solicitud de los agentes, ambos regresaron posteriormente a la casa club del campo de golf, donde las autoridades ejecutaron sus detenciones para continuar con el proceso correspondiente.

Whitney Maske enfrenta cargos por huir para evadir a las autoridades y por allanamiento en segundo grado. Por su parte, Nicholas Moore recibió un cargo por allanamiento en segundo grado debido a su participación en el incidente.

Las autoridades fijaron para ambos una fianza no garantizada de 1.500 dólares. Hasta el momento, el reporte oficial no informa sobre personas lesionadas como consecuencia de lo ocurrido.

El caso permanece bajo el proceso judicial correspondiente mientras las autoridades continúan con los procedimientos derivados de los daños ocasionados en la propiedad. Tampoco se ha informado si la administración del campo de golf solicitará una compensación económica por las afectaciones registradas en las instalaciones.

Video: PERSECUCIÓN DEJA SALDO FATAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL ZOO DE NC.