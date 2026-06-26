Charlotte, NC.- Daniel Brown y Jeremiah Alexander-Munoz, ambos de la Academia del Charlotte FC, han sido seleccionados para jugar en el quinto Juego de Estrellas anual de la MLS NEXT, presentado por Allstate. Jordan Melia, entrenador del equipo sub-18 del Charlotte FC, también ha sido elegido para dirigir al equipo de las Estrellas del Este. El partido reunirá a las futuras estrellas del fútbol norteamericano en un duelo entre el Este y el Oeste en el Mecklenburg County Sportsplex el lunes 27 de julio a las 7:30 p. m. (hora del Este). La transmisión estará disponible en el canal de YouTube de la MLS y en MLSsoccer.com, y los aficionados pueden asistir al partido de forma gratuita registrándose para obtener entradas.

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Brown, de 15 años, formó parte de las selecciones sub-16 y sub-18 durante la temporada 2025-26, además de debutar como profesional con el Crown Legacy FC, filial del CLTFC en la MLS NEXT Pro. El delantero ha disputado tres partidos esta temporada y se convirtió en el noveno debutante más joven en la historia de la MLS NEXT Pro (14 años, 9 meses y 24 días) al entrar como suplente en la goleada por 7-2 del Legacy sobre el Huntsville City FC el 6 de marzo. A Brown también lo convocaron una vez este año a la selección juvenil de Estados Unidos para una concentración internacional en Chipre con la selección sub-15. Lee también: Charlotte FC recupera al defensa Mikah Thomas

Alexander-Munoz, de 16 años, jugó con las selecciones sub-16 y sub-18 la temporada pasada, y también debutó como profesional con el CLFC. El defensa entró como suplente en la segunda mitad del partido contra el Inter Miami CF II el mes pasado, en una victoria por 5-1, convirtiéndose en el quinto jugador más joven en debutar en la historia del Crown Legacy FC, con 16 años, 2 meses y 23 días.

Melia se unió a The Crown en 2024 tras cuatro años en el South Georgia Tormenta FC. A principios de este año, lo designaron para dirigir al equipo sub-18 y lo guió al subcampeonato de la División Sureste con un récord de 8 victorias, 7 derrotas y 2 empates. Lee también: David Tepper, fundador de Charlotte FC, en la lista Time100 de filantropía de 2026

Los 44 jugadores que seleccionaron tras la conclusión de la temporada regular 2025-26 y la Copa MLS NEXT 2026 presentada por Allstate. Para ser elegibles, los jugadores debían haber nacido entre 2009 y 2011 y haber competido en la temporada regular de la MLS NEXT o en al menos uno de los eventos principales de la MLS NEXT: MLS NEXT Fest, MLS NEXT Flex presentado por Allstate, Generation adidas Cup o los playoffs de la Copa MLS NEXT.