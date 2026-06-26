Arrestan a exconductor de Uber por secuestro y agresión sexual

Miami.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención obligatoria (detainer) contra un ciudadano extranjero arrestado en Florida.

En un comunicado, indicaron que el sospechoso fue identificado por las fuerzas policiales locales como Yusel Keoma Pérez-Leyva, un ciudadano de nacionalidad cubana que se encuentra en situación migratoria irregular dentro del territorio estadounidense.

Explicaron que el arresto de Pérez-Leyva se efectuó tras una denuncia penal interpuesta por una mujer, quien declaró haber sido drogada y agredida sexualmente tras asistir a un centro nocturno.

De la misma manera, señalaron que los detectives de la policía de Miami que asumieron la investigación revisaron los videos de las cámaras de seguridad del sector, los cuales captaron al acusado cargando a la víctima en estado de total inebriación hacia su departamento particular para cometer el delito.

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Uber confirmó que trabajaba como conductor

Asimismo, explicaron que tras difundirse la captura, la empresa de transporte tecnológico Uber emitió un comunicado confirmando que Pérez-Leyva trabajaba como conductor registrado en su plataforma de servicios. No obstante, la compañía de transporte privado aclaró de manera enfática que el imputado no se encontraba realizando ningún viaje ni utilizando la aplicación digital al momento en que ocurrieron los hechos denunciados por la víctima.

En este sentido, Pérez-Leyva permanece bajo custodia de las autoridades del condado de Miami-Dade enfrentando cargos criminales graves por secuestro y agresión sexual (batería sexual) mientras la víctima se encontraba físicamente incapacitada.

La Oficina de Asistencia de la secretaría de ICE puntualizó que, debido a las actuales leyes de cooperación judicial vigentes en el estado de Florida, se garantiza que el procesado será transferido directamente a custodia federal de ICE una vez concluya su proceso judicial en la corte estatal.

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