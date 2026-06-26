Charlotte, NC.– La Alianza de Venezolanos en Charlotte (AVC) manifestó su profunda solidaridad con el pueblo venezolano, que atraviesa momentos devastadores tras los terremotos registrados el miércoles 24 de junio, y anunció que se suma a las labores de apoyo mediante la recolección de insumos y el lanzamiento de una campaña de recaudación de fondos.

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Miembros de la directiva de la organización agradecieron profundamente a todas las personas que se han solidarizado con las familias afectadas, llevando donaciones al centro de acopio habilitado en Latin Corner, ubicado en 705 Main Street, Pineville, NC 28134.

«Sabemos que las cajas con alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos representan una gran ayuda. Sin embargo, en este momento hay muchos venezolanos que lo han perdido todo o enfrentan necesidades urgentes, como gastos médicos, costos funerarios, traslados para reunirse con sus familiares y otras situaciones similares», expresaron durante reunión sostenida miembros de la directiva.

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Ante esta realidad, la organización hace un llamado a la comunidad para sumarse a la campaña de recaudación de fondos denominada «Cuando todo tiembla, nos levantamos juntos», creada con el propósito de brindar apoyo directo a las familias más afectadas.

Las personas interesadas en realizar una contribución pueden hacerlo a través del siguiente enlace:

https://givebutter.com/nos-levantamos-juntos-Venezuelagxxeyh

Asimismo, las personas que tengan familiares en Venezuela y requieran apoyo económico deberán enviar la información del caso al correo electrónico community@avccharlotte.org. El equipo de la organización evaluará cada solicitud para canalizar la ayuda de manera responsable y transparente.

«Queremos conocer cada situación y posteriormente mostrar a nuestra comunidad cómo se están utilizando los recursos, garantizando que la ayuda llegue directamente a quienes más la necesitan», agregó Mafer Robles, colaboradora de la Alianza.

La Alianza de Venezolanos en Charlotte informó que continuará compartiendo actualizaciones a través de sus redes sociales oficiales en Facebook: AVC Alianza de Venezolanos en Charlotte e Instagram @avccharlotte. Asimismo, reiteraron su agradecimiento a todas las personas y organizaciones que se han comunicado para ofrecer su apoyo y solidaridad.

Unidos por las familias venezolanas afectadas por el terremoto.

Contacto de prensa:

Alianza de Venezolanos en Charlotte

Correo electrónico: community@avccharlotte.org

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