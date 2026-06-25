Rod Wave hace presente con su gira en Charlotte

Charlotte, NC.- Este año, el artista multiplatino, rapero, cantante, narrador, visionario y empresario Rod Wave, que marca tendencias y encabeza las listas de éxitos, se embarcará en su gira más ambiciosa hasta la fecha, el Don’t Look Down Tour, recorriendo el continente y visitando estadios de costa a costa. Reconocido por sus potentes actuaciones, se ha consolidado discretamente como uno de los artistas con mayor venta de entradas en la cultura, liderando la industria de las giras.

El invitado especial FRIDAYY se unirá como telonero durante toda la gira. Las entradas estarán disponibles a partir de una preventa de Spotify y una preventa de Rod Wave Artist, detalles a continuación. Habrá preventas adicionales antes de la venta general, que comienza el viernes 26 de junio a la 1:00 p. m. hora local en official-rodwave.com.

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● Spotify Reserved: Las entradas para Rod Wave’s Reserved by Spotify podrían estar disponibles para los suscriptores elegibles de Spotify Premium en EE. UU. a través de Ticketmaster. Spotify notificará a los fans elegibles por correo electrónico y mediante una notificación en la aplicación, y tendrán la oportunidad de comprar hasta dos entradas antes de la venta general.

● Los paquetes VIP y las entradas Platinum también estarán disponibles en official-rodwave.com.

A principios de esta semana, Rod anunció el lanzamiento de su tan esperado séptimo álbum de estudio, Don’t Look Down, que saldrá a la venta el 28 de agosto a través de Alamo Records. Reserva/Guarda tu copia AQUÍ .

Cabe destacar que Don’t Look Down marca su primer álbum de larga duración desde el aclamado Last Lap de 2024. Este último debutó en el puesto número 2 del Billboard 200, logrando su quinto puesto consecutivo entre los tres primeros de dicha lista y alcanzando también su cuarto número 1 consecutivo en la lista Top R&B/Hip-Hop Albums.

Nadie ha captado la esencia de la cultura como Rod Wave. El cantante, rapero, narrador y visionario multiplatino nacido en Florida, que ha dominado las listas de éxitos, ha dejado sangre, sudor, lágrimas, espíritu y alma en cada tema que ha creado, emergiendo como una de las voces más honestas de su generación. Al abrirse sin complejos, ha resonado en todo el mundo con decenas de certificaciones multiplatino, platino y oro, más de 15 mil millones de reproducciones y giras con entradas agotadas en estadios.

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Sin mencionar que logró tres debuts consecutivos en el número 1 del Billboard 200 con SoulFly [2021], Beautiful Mind [2022] y Nostalgia [2023], mientras que Last Lap [2024] marcó su quinto debut en el Top 5 en cinco años. Además, su catálogo cuenta con el cuádruple platino «Heart On Ice», el triple platino «Street Runner» y muchos más. Además de colaborar con artistas como Lil Durk y 21 Savage, grabó el tema principal y el himno de los créditos finales, «Sinners», para la exitosa película homónima de Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld.

El tema obtuvo una nominación a los Premios GRAMMY® 2026 en la categoría de «Mejor Canción Escrita para Video Musical». Sin mostrar signos de detenerse ni de bajar el ritmo, continúa lanzando nueva música en 2025 y más allá. Rod Wave ha dejado huella sin precedentes, y su impacto resonará en la industria musical durante mucho tiempo. Esto es solo el comienzo de su reinado.

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