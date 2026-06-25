Raleigh, NC.- La Cámara de Representantes estatal votó para anular el veto del gobernador Josh Stein y convertir ley la legislación antiinmigrante SB153, la cual va a forzar a varias agencias del orden estatales a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para perseguir y detener a inmigrantes en Carolina del Norte.

Tras la votación, 71 a favor y 47 en contra, la organización no partidista El Pueblo, que aboga por los derechos de los inmigrantes latinos en el estado, emitió la siguiente declaración pública:

“SB153 es un descarado ataque antiinmigrante con motivaciones meramente políticas. Esta ley va a poner a varias agencias del orden estatales como la Patrulla de Carreteras al servicio de la campaña de deportaciones masivas de la administración federal, en lugar de atender su principal misión que es la de proteger y servir a toda la comunidad de Carolina del Norte».

Esta legislación no tiene nada que ver con la seguridad pública, sólo busca perseguir, aterrorizar y criminalizar a los inmigrantes, generando aún más temor e incertidumbre en una comunidad vulnerable que ya ha sido golpeada por los crueles y abusivos operativos ejecutados en el estado por la Patrulla Fronteriza en noviembre pasado.

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Además indicaron «Como pudimos comprobar con nuestra encuesta comunitaria el año pasado, la colaboración entre agencias del orden locales y el ICE agudizan el miedo generalizado en nuestras comunidades lo que se traduce en un peligroso autoaislamiento de los inmigrantes y sus familias, quienes no sólo evitan al máximo salir de sus hogares, sino también pedir ayuda y denunciar crímenes o abusos, lo cual al final nos hace a todos más inseguros».

Desde El Pueblo, «Condenamos la decisión de los miembros de la Cámara de Representantes que pusieron sus intereses políticos por encima de los habitantes de Carolina del Norte, pero seguiremos organizando y empoderando a la comunidad inmigrante latina para defenderse, hacerse escuchar y hacer responsables a quienes hoy les han dado la espalda”.

Siembra NC también fijó posición

Siembra NC señaló que experiencias similares en otros estados muestran un aumento de operativos migratorios durante controles rutinarios y desplazamientos laborales.

Andreina Malki, representante de la organización, afirmó que Carolina del Norte ya puede observar ejemplos de otros estados del sur donde trabajadores fueron detenidos durante operativos conjuntos con autoridades locales, incluso algunos con permisos laborales.

La organización también destacó casos en Texas, Georgia y Florida, donde las autoridades han realizado acciones migratorias que generaron controversias por posibles errores de identificación y discriminación racial.

La nueva ley no implica una aplicación inmediata de los acuerdos. Las agencias estatales deberán negociar con ICE, seleccionar personal, completar capacitaciones federales y definir protocolos antes de ejecutar los convenios.

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La Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte concentra especial atención dentro de la medida, debido a que sus aproximadamente 1.800 agentes recorren miles de kilómetros de vías estatales y mantienen contacto frecuente con conductores durante controles de tráfico y emergencias.

Siembra NC anunció que continuará ofreciendo capacitaciones sobre derechos civiles y promoverá actividades comunitarias para informar a los residentes sobre sus opciones legales. Además, invitó a reportar posibles abusos relacionados con operativos migratorios a través de su línea estatal de atención.

La implementación del SB 153 abre un nuevo capítulo en el debate migratorio de Carolina del Norte, con posiciones divididas entre quienes defienden una mayor cooperación con las autoridades federales y quienes advierten sobre posibles consecuencias para las comunidades inmigrantes y la economía local.

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