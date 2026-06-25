Charlotte, NC.- Un incendio registrado durante la madrugada del jueves 25 de junio movilizó al Departamento de Bomberos de Charlotte hasta un complejo residencial ubicado en el bloque 6000 Delta Crossing Lane. La emergencia comenzó cerca de las 3:20 a. m., cuando los equipos recibieron una alerta por fuego estructural.

At approximately 3:20 a.m., Charlotte Fire responded to a reported structure fire in the 6000 block of Delta Crossing Lane. Firefighters arrived to find heavy fire showing from a two-story apartment building. Due to the volume of fire and the resources needed to protect the… pic.twitter.com/BcaLC2ylyM — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) June 25, 2026

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron llamas de gran intensidad en un edificio de apartamentos de dos pisos. Debido a la magnitud del incendio y la necesidad de proteger la estructura y realizar búsquedas internas, los equipos solicitaron una segunda alarma para incorporar más personal y recursos.

Los bomberos ejecutaron un ataque directo contra el fuego y lograron controlar la emergencia después de 51 minutos de trabajo. Durante las labores de rescate, dos residentes y una mascota salieron del edificio con ayuda de los equipos de emergencia.

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Los dos habitantes recibieron traslado a hospitales cercanos para evaluación y tratamiento médico. Ningún integrante del Departamento de Bomberos sufrió lesiones durante la operación.

El incendio afectó ocho unidades residenciales y dejó a varios habitantes desplazados. La Cruz Roja Americana brinda apoyo a las familias afectadas mientras buscan soluciones temporales de alojamiento.

La Fuerza de Tareas de Investigación de Incendios de Charlotte determinó que el fuego comenzó en el exterior del edificio, cerca de una entrada común. Los investigadores indicaron que la única ruta de salida quedó bloqueada por las llamas, situación que complicó la evacuación y obligó a los bomberos a realizar rescates.

Las autoridades no encontraron indicios de un hecho criminal y mantienen abierta la investigación para completar el informe final. La estimación preliminar de pérdidas materiales alcanza aproximadamente los 275.000 dólares entre daños estructurales y pertenencias de los residentes.

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