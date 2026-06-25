México, El Salvador y Dominicana envían ayuda por terremotos en Venezuela

Caracas.- La comunidad internacional activó un despliegue masivo de asistencia humanitaria para Venezuela luego del devastador doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió la franja norte del país el miércoles 24 de junio.

Tras el balance oficial emitido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que confirma hasta el momento 164 víctimas fatales y 971 heridos, naciones de toda la región coordinaron con las autoridades locales y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el envío inmediato de suministros esenciales, personal de salud y brigadas de rescate destinadas a mitigar la crisis y apoyar las labores de remoción de escombros en Caracas y La Guaira.

Asimismo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su profunda solidaridad y formalizó el despacho de misiones de rescate especializadas, sumándose de inmediato al llamado de contingencia internacional.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reafirma el apoyo de México al pueblo de Venezuela; anuncia la asistencia de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de salud, luego de los sismos registrados este miércoles. pic.twitter.com/QzcEkcdBTz — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 25, 2026

Indicaron que los equipos mexicanos, integrados por brigadistas expertos en estructuras colapsadas y paramédicos de emergencia, viajan equipados con toneladas de insumos de primera necesidad, medicamentos y herramientas técnicas de perforación, coordinando directamente con Protección Civil para intervenir de forma prioritaria en los focos más críticos de la capital venezolana.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

El Salvador y República Dominacana envíann cargamento de asistencia

Por su parte, El Salvador y la República Dominicana oficializaron el envío de cargamentos de asistencia y contingentes técnicos de rescate humanitario en respuesta a la emergencia.

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El gobierno salvadoreño instruyó la movilización de personal entrenado en la localización de sobrevivientes en espacios confinados bajo estándares internacionales, mientras que la administración dominicana dispuso un puente logístico aéreo de urgencia para proveer insumos médicos de alta prioridad, plantas móviles potabilizadoras de agua y raciones de alimentos para abastecer los centros de acopio y refugios temporales instalados en las zonas más vulnerables del litoral central.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Por último, las autoridades nacionales reiteraron su profundo agradecimiento ante la pronta movilización de los gobiernos panamericanos, enfatizando que las operaciones de salvamento continuarán ejecutándose de manera ininterrumpida durante las próximas horas para estabilizar a la población afectada y agilizar la reconstrucción de la infraestructura pública colapsada.

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