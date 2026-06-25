México avanza invicto y Sudáfrica hace historia

Los Ángeles.- La Selección Nacional de México cerró de manera brillante e invicta su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 tras aplastar 3-0 a la República Checa en la jornada disputada el miércoles 24 de junio. Con este contundente triunfo, el combinado azteca se consolidó como el líder absoluto y solitario del Grupo A, sumando un paso perfecto de 9 unidades de 9 posibles y ratificando su estatus de firme contendiente ante su afición de cara a las próximas llaves de eliminación directa.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que el encuentro, que se mantuvo cerrado y ríspido durante la primera mitad, se destrabó por completo en el segundo tiempo gracias a la contundencia y velocidad del ataque mexicano.

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El mediocampista Luis Chávez abrió el marcador al minuto 55 con un certero remate, seguido rápidamente por una gran definición de Julián Quiñones al 61 para ampliar la ventaja; finalmente, el volante Álvaro Fidalgo sentenció la goleada con un gol agónico en el tiempo de compensación (90’+4′), desatando la euforia en las tribunas.

Mexico take the top spot in Group A! 🇲🇽#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

Sudáfrica selló su clasificación

Por otra parte, la gran sorpresa del sector la dio el seleccionado de Sudáfrica, que selló una clasificación histórica a los dieciseisavos de final (Round of 32) al derrotar por la mínima diferencia (1-0) a Corea del Sur. Gracias a este crucial resultado, los «Bafana Bafana» alcanzaron los 4 puntos para quedarse con el segundo boleto directo del Grupo A, eliminando formalmente tanto a los surcoreanos, que se estancaron con 3 unidades, como a los checos, que finalizaron en el sótano con apenas un punto.

A third win in a row for Mexico! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

La cartelera mundialista del miércoles también definió compromisos de alto calibre y movimiento de redes en los Grupos B y C. En el Grupo C, la escuadra de Brasil impuso su jerarquía de pentacampeón al golear 3-0 a Escocia, mientras que Marruecos doblegó 4-2 a Haití en un electrizante partido lleno de alternativas; simultáneamente, la actividad del Grupo B concluyó con la ajustada victoria de Suiza 2-1 sobre Canadá y el sólido triunfo de Bosnia y Herzegovina por 3-1 ante el seleccionado de Catar.

Con estos resultados concluye una etapa crucial del torneo, dejando el escenario listo para los cruces de vida o muerte en la ronda de 32 equipos. México y Sudáfrica ya esperan por sus respectivos rivales en los dieciseisavos de final, una fase que promete elevar al máximo la tensión internacional y donde el conjunto tricolor buscará aprovechar el gran momento anímico y futbolístico mostrado en este arranque perfecto de la Copa del Mundo.

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