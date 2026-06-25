Identifican restos de mujer desaparecida y arrestan a sospechosa

Carteret, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte informaron avances significativos en la investigación relacionada con la desaparición de Katy Gordon Hiatt, una mujer de 85 años cuyo caso mantuvo la atención de las fuerzas de seguridad durante varios meses.

La Oficina del Médico Forense de Carolina del Norte confirmó el 23 de junio de 2026, mediante una autopsia, que los restos humanos hallados el pasado 15 de junio en el condado Carteret corresponden a Hiatt. La mujer nació el 25 de abril de 1941 y familiares reportaron su desaparición el 15 de enero de este año, aunque registros de la investigación indican que personas cercanas la vieron por última vez en octubre de 2025.

Tras la identificación oficial, el Departamento de Policía de Swansboro expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima. La confirmación permitió además fortalecer varias líneas de investigación que los detectives desarrollaban desde hace meses.

Como resultado de las pesquisas, los investigadores identificaron a Angela Angle como principal sospechosa en el caso. Las autoridades presentaron cargos formales en su contra y actualmente permanece bajo custodia en una cárcel regional del oeste de Virginia Occidental. Las agencias involucradas coordinan su extradición hacia Carolina del Norte para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

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El caso movilizó a numerosas agencias policiales y de emergencia de varios estados. Entre los organismos participantes figuran la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte, el FBI, el Servicio de Marshals de Estados Unidos, departamentos de policía locales, oficinas del sheriff de Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental, así como unidades especializadas K9 de búsqueda y rescate.

Las autoridades destacaron la cooperación interinstitucional como un elemento clave para lograr avances en la investigación. Sin embargo, los detectives aclararon que el caso permanece abierto y activo mientras continúan recopilando evidencia y realizando entrevistas.

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El Departamento de Policía de Swansboro solicitó la colaboración de cualquier persona que posea información relacionada con los hechos. Los investigadores pidieron comunicarse con el detective Schott a través del número telefónico (910) 326-5151.

La investigación entra ahora en una nueva etapa enfocada en esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de Katy Gordon Hiatt.

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