Habilitan centros de acopio en EE.UU. para ayudar a Venezuela

Doral.- Tras el devastador «doblete sismológico» de magnitud 7.5 que sacudió a Venezuela, la comunidad venezolana en el sur de la Florida y diversas agencias gubernamentales han activado un despliegue logístico inmediato para canalizar ayuda humanitaria.

A través de las redes sociales, autoridades locales del Condado Miami-Dade y de la ciudad de Doral, en estrecha colaboración con organizaciones internacionales y plataformas civiles de la diáspora, anunciaron la apertura de múltiples puntos de recolección oficiales para recibir insumos críticos que serán enviados a las zonas más afectadas.

ATENCIÓN | Centro de recolección para apoyar a las familias afectadas en Venezuela.

📍 @GEMmissions

1850 NW 84th Ave #100

Doral, FL 33126

✔️ Insumos médicos

✔️ Alimentos no perecederos TODOS SOMOS VENEZUELA. ❤️‍🩹🇻🇪 pic.twitter.com/t0GMSkKWsT — Gustavo Marcano. (@GustavoMarcano) June 25, 2026

Diversos sectores habilitados

De acuerdo con los reportes oficiales y el monitoreo de diversos medios de comunicación, se conoció que los principales puntos autorizados para la entrega de donaciones civiles son los siguientes:

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Global Empowerment Mission (GEM): Ubicado en la 10815 NW y la Calle 14, Doral. Estará operando en un horario regular de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. durante los días de semana. Esta ONG servirá además como uno de los principales centros de consolidación de carga y logística de envío.

Ubicado en la 10815 NW y la Calle 14, Doral. Estará operando en un horario regular de durante los días de semana. Esta ONG servirá además como uno de los principales centros de consolidación de carga y logística de envío. Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade: Habilitado en la 2700 NW 87th Ave, Doral, FL 33172. Recibirá insumos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes.

#MUNDO | Así avanza la recolección de ayuda humanitaria en Global Empowerment Mission HQ, en Doral, para las familias afectadas por el terremoto en Venezuela. Este es el ambiente que se vive en uno de los principales centros de acopio del sur de la Florida. Vía: @marianafzdec… pic.twitter.com/s5OQfA7HXz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2026

Community Center del Doral Legacy Park: Situado en la 11400 NW 82nd Street, Doral, FL 33178. Sus horarios de atención serán de 5:00 p. m. a 9:00 p. m. los días de semana, y de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. los fines de semana.

Situado en la 11400 NW 82nd Street, Doral, FL 33178. Sus horarios de atención serán de los días de semana, y de los fines de semana. Restaurante El Arepazo (Doral): Localizado en la 10191 NW 58th St, Doral, FL 33178. Este tradicional punto de encuentro recibirá donaciones de lunes a domingo, a cualquier hora del día .

Localizado en la 10191 NW 58th St, Doral, FL 33178. Este tradicional punto de encuentro recibirá donaciones de . Organización AFE: Habilitado en el 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166, con atención de 9:30 a. m. a 3:00 p. m. (Teléfono de contacto: 305-602-4466).

Por último, la estructura civil de Vente Venezuela, bajo la plataforma del Comando ConVzla en los Estados Unidos, se ha sumado activamente como eje articulador de estas iniciativas en la diáspora.

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