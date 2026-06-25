EE.UU. despliega rescatistas y asistencia médica en Venezuela

Washington.- El Gobierno de los Estados Unidos activó una respuesta de emergencia coordinada al más alto nivel tras los devastadores terremotos registrados en Venezuela.

Por instrucción directa de la Casa Blanca y bajo la ejecución del Departamento de Estado, las agencias federales norteamericanas iniciaron la movilización inmediata de brigadas de salvamento, asistencia médica de alta complejidad y recursos humanitarios para asistir en la zona del desastre.

Trump ordena movilización rápida a Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció firmemente sobre la gravedad de la catástrofe y reafirmó el compromiso de su administración para actuar sin demoras ante las autoridades y el pueblo venezolano.

El mandatario calificó la situación como crítica y ordenó un despliegue interinstitucional inmediato.

«Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son masivos en escala y han dejado un número devastador de muertes. ¡EE. UU. está listo, dispuesto y es capaz de ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno prepararse para moverse rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!», manifestó el presidente Trump.

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Marco Rubio confirma envío de brigadas de rescate y asistencia

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, extendió sus más profundas condolencias a las familias afectadas y a los cuerpos de socorro que trabajan a contrarreloj en el terreno. Rubio confirmó que el aparato logístico estadounidense ya se encuentra en marcha para enviar soporte directo.

The United States extends our deepest condolences to the people of Venezuela following the devastating earthquakes. Our hearts are with all those who have lost loved ones, those injured, and the courageous rescue workers working tirelessly in the aftermath. America stands… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 25, 2026

«Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, los heridos y los valientes rescatistas que trabajan incansablemente en el lugar. Estados Unidos apoya al pueblo venezolano durante este momento difícil y, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando inmediatamente equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria», detalló el secretario Rubio.

A esta postura de apoyo se unió el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien ratificó que Washington mantiene comunicación constante para coordinar el soporte técnico. «El Gobierno de EE. UU. acompaña al pueblo venezolano en las secuelas de estos devastadores terremotos. Estamos movilizando asistencia. ¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con ustedes!», expresó Landau.

The US stands with the Venezuelan people in the aftermath of this evening’s devastating earthquakes. We’re in touch with the authorities and mobilizing assistance. May God bless our Venezuelan friends at this difficult moment. ¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con Ustedes! 🇺🇸🙏🇻🇪 — Christopher Landau (@DeputySecState) June 25, 2026

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