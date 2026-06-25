Raleigh, NC.- La temporada 2025-26 de la NHL ha concluido oficialmente, y los Carolina Hurricanes son campeones de la Copa Stanley. Sus últimas cuatro victorias no fueron fáciles, ya que los Vegas Golden Knights les dieron problemas al principio de la serie antes de que Carolina consiguiera tres victorias consecutivas para cerrarla. Cuatro partidos que se decidieron por un solo gol, tres prórrogas, 42 goles en total (la octava mayor cantidad en la historia de una sola final de la Copa Stanley) y un ganador del Trofeo Conn Smythe de 37 años produjeron momentos icónicos y estadísticas difíciles de creer.

La serie contó con cinco partidos increíbles antes de que los Canes impusieran su dominio en el sexto encuentro, ganando de principio a fin por 3-0 y conquistando así su segunda Copa Stanley. Los Canes, los Golden Knights y el enfrentamiento en sí reescribieron la historia en diferentes aspectos, comenzando apenas 25 segundos después del inicio del primer partido.

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Juego 1

Nikolaj Ehlers comenzó la serie con el gol más rápido en el inicio de una final de la Copa Stanley desde 1976, anotando tan solo 25 segundos después del lanzamiento inicial del disco.

Aunque el gol tempranero de Ehlers puso a Carolina en ventaja, Vegas se convirtió en el primer equipo visitante en la historia de la NHL en ganar el primer partido después de ir perdiendo por varios goles.

Segundo Juego

Tras ir perdiendo 2-0 en el tercer periodo , los Canes se convirtieron en el primer equipo desde 1944 en ganar después de ir perdiendo por dos o más goles a falta de menos de 10 minutos para el final de un partido de la final de la Copa Stanley.

Gracias a un gol de Seth Jarvis que les dio la victoria, los Hurricanes mejoraron su récord a 6-0 en tiempo extra en los playoffs, convirtiéndose en el cuarto equipo en la historia de la NHL en ganar seis partidos consecutivos en tiempo extra durante una sola postemporada.

Juego 3

Después de que Mitch Marner anotara el triplete natural más rápido en la historia de las Finales de la Copa Stanley (6:10), los Canes remontaron milagrosamente para forzar la prórroga. Al marcar los tres goles más rápidos en la historia de las Finales de la Copa Stanley (0:39), se convirtieron en el segundo equipo en la historia de la NHL en remontar una desventaja de cuatro goles en un partido de las Finales de la Copa Stanley, y el primero en remontar esa desventaja en el tercer periodo.

Con dos asistencias, Sebastian Aho se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NHL en registrar al menos 10 puntos en la postemporada durante ocho años consecutivos (2019-2026). Es el primer jugador en lograrlo con un mismo equipo desde Mark Messier (1983-1991).

Juego 4

Jackson Blake y Logan Stankoven anotaron en un lapso de 3:28 desde el saque inicial, la segunda pareja de goles más rápida al comienzo de un partido en la historia de la franquicia (Primera ronda de 2024, partido 5: los Canes anotaron dos veces en un lapso de 3:13 desde el inicio del partido).

Para ampliar aún más la ventaja, Jordan Staal se convirtió en el primer jugador desde 1982 (Mike Bossy) en lograr una racha de cuatro partidos consecutivos anotando goles al inicio de la final de la Copa Stanley.

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Los Canes se convirtieron en el segundo equipo en la historia de la NHL en anotar al menos cuatro goles en los primeros cuatro partidos de una final de la Copa Stanley.

Tras hacerse cargo de la portería durante el tercer partido, Brandon Bussi se convirtió en el primer portero novato no seleccionado en el draft en ser titular en un partido de la final de la Copa Stanley desde 1970 (Ernie Wakely).

Juego 5

Jordan Staal se convirtió en el primer jugador desde 1973 en anotar en cinco partidos consecutivos de la final de la Copa Stanley, e igualó a Brad Marchand (2025) como el jugador de mayor edad en anotar seis goles en una sola final de la Copa.

Con tres asistencias, Nikolaj Ehlers se convirtió en el duodécimo jugador en la historia de la NHL en lograr dos partidos consecutivos de tres puntos en una final de la Copa Stanley.

Tras ganar 4-2 en casa, los Canes se convirtieron en el segundo equipo en la historia de la NHL en anotar al menos cuatro goles en los primeros cinco partidos de una final de la Copa Stanley, uniéndose a los Canadiens de 1973.

Juego 6

En el último partido de la serie , los Hurricanes les impusieron un duro golpe, dejando a Las Vegas sin realizar ningún disparo durante un lapso de 18:37 entre el segundo y el tercer periodo.

En su tercer partido consecutivo como titular, Brandon Bussi se convirtió en el primer portero de la historia en ganar sus tres primeros partidos de playoffs, todos ellos en la final de la Copa Stanley.

Al finalizar la serie con 24 goles, los Canes se convirtieron en el quinto equipo desde 1982 en alcanzar esa cifra en una sola final de la Copa Stanley.

Con un gol y una asistencia, Jackson Blake se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia con siete partidos de múltiples puntos en una sola postemporada.

Al guiar a su equipo hacia su objetivo final, Rod Brind’Amour grabó su nombre en la historia como la primera persona en la era de expansión de la liga en ganar la Copa tanto como capitán como entrenador principal del mismo equipo (desde 1967).

Con información de Carolina Hurricanes

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