Monroe, NC.- Las autoridades de Union County, en Carolina del Norte, emitieron un llamado a la prudencia tras detectar un incremento en los accidentes de tránsito durante las últimas semanas. La Oficina de Union County lanzó una campaña de concienciación dirigida a conductores y pasajeros con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad vial durante la temporada de verano.

Bajo el mensaje “Conduce con cuidado: los números de accidentes están aumentando”, los funcionarios instaron a los residentes a reducir la velocidad, mantenerse atentos al entorno y evitar cualquier tipo de distracción al volante. También recomendaron planificar los viajes con suficiente tiempo para llegar al destino de manera segura.

La campaña destaca que cada decisión tomada detrás del volante puede marcar una diferencia significativa en la prevención de lesiones y accidentes. Por ello, las autoridades recordaron la importancia de utilizar siempre el cinturón de seguridad, una medida que consideran fundamental para proteger la vida de conductores y pasajeros.

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Además, el organismo enfatizó la necesidad de evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce. Mantener la vista en la carretera y las manos en el volante reduce considerablemente el riesgo de incidentes.

Entre las recomendaciones difundidas también figura respetar los límites de velocidad y adaptar la conducción a las condiciones del clima y del tráfico. Las autoridades aconsejan permanecer alerta, revisar constantemente los espejos y minimizar cualquier factor que pueda desviar la atención.

Otro de los mensajes centrales de la campaña se enfoca en la conducción responsable. Los funcionarios recordaron que ninguna persona debe manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias que afecten sus capacidades. En caso de consumir bebidas alcohólicas, recomiendan utilizar transporte alternativo o designar a un conductor sobrio.

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Asimismo, sugieren revisar las condiciones del tiempo, el estado de las vías y posibles retrasos antes de iniciar cualquier recorrido.

La Oficina del Sheriff concluyó que la seguridad vial constituye una responsabilidad compartida. “Tomen buenas decisiones y protejan vidas”, señala la campaña, que busca reducir los accidentes y promover una conducción más segura en las carreteras del condado durante la temporada estival.

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