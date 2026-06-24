Charlotte, NC.- La Cruz Roja Americana hace un llamado urgente a los donantes de sangre y plaquetas para que programen una cita y donen ahora, asegurando así que los hospitales estén listos para atender a los pacientes sin demora.

We’re facing a dangerous drop in scheduled appointments. Donors of all blood types are urgently needed to help patients who are counting on lifesaving blood following accidents, during surgeries, and for treatment of conditions such as sickle cell disease and cancer. Help us… pic.twitter.com/LVOJ552iH8 — American Red Cross (@RedCross) May 29, 2026

Mientras la gente se prepara para las aventuras de verano y las grandes festividades nacionales, la Cruz Roja y Warner Bros. Discovery Global Consumer Products recuerdan a todos algo importante: la necesidad de sangre nunca se toma vacaciones. Puede unirse a ellos para honrar el 250.º aniversario del país y el espíritu de servicio de Estados Unidos donando sangre: Todos los que donen entre el 29 de junio y el 12 de julio recibirán una camiseta clásica de la Cruz Roja x Looney Tunes, hasta agotar existencias.

Visita RedCrossBlood.org/LooneyTunes para más detalles.

Podrán celebrar la bandera estadounidense y el salvar vidas. Reserve su cita para donar sangre o plaquetas visitando RedCrossBlood.org, descargando la aplicación de la Cruz Roja para donantes de sangre o llamando al 1-800-RED CROSS.

Aumentan las presiones del verano

Este Día de la Independencia, junto con los personajes de Looney Tunes, inspire a una nueva generación de héroes —con un toque de dibujos animados— en un momento en que cada donación es crucial para mantener un suministro de sangre sólido en medio de crecientes dificultades. Además de los viajes de verano y las agendas apretadas, el clima severo del verano también puede afectar rápidamente la capacidad de recolectar productos sanguíneos que salvan vidas. Asimismo, las donaciones programadas, que representan el 90% de todas las donaciones de sangre de la Cruz Roja, han seguido disminuyendo drásticamente en las últimas semanas, lo que resalta la importancia de programar y cumplir con las citas de donación durante todo el verano.

New merch, folks — we’re teaming up with Looney Tunes to celebrate the red, white and you! Come give blood or platelets June 29 through July 12 and score an iconic Red Cross x Looney Tunes T‑shirt, while they last. Make an appointment to give: https://t.co/RwkE3dmZvf pic.twitter.com/EBF742LuwF — American Red Cross (@RedCross) June 23, 2026

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Cómo donar sangre

Simplemente descargue la aplicación de la Cruz Roja Americana para donantes de sangre, visite RedCrossBlood.org, llame al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767) o active la función de donación de sangre en cualquier dispositivo Alexa Echo para programar una cita o para obtener más información. Se necesitan todos los tipos de sangre para garantizar un suministro confiable para los pacientes. Se requiere una tarjeta de donante de sangre, una licencia de conducir u otros dos documentos de identificación al registrarse. Las personas mayores de 17 años en la mayoría de los estados (16 con el consentimiento de los padres donde lo permita la ley estatal), que pesen al menos 50 kg y gocen de buena salud en general pueden ser elegibles para donar sangre. Los estudiantes de secundaria y otros donantes de 18 años o menos también deben cumplir con ciertos requisitos de estatura y peso.

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Los donantes de sangre y plaquetas pueden ahorrar tiempo en su próxima donación utilizando RapidPass® para completar en línea la lectura previa a la donación y el cuestionario de historial médico, el mismo día de la donación, antes de llegar al centro de donación. Para comenzar, siga las instrucciones en RedCrossBlood.org/RapidPass o use la aplicación para donantes de sangre.

Acerca de la Cruz Roja Americana

La Cruz Roja Americana brinda refugio, alimentos y apoyo a las víctimas de desastres; suministra aproximadamente el 40% de la sangre del país; enseña habilidades para salvar vidas; distribuye ayuda humanitaria internacional; y apoya a veteranos, militares y sus familias. La Cruz Roja es una organización sin fines de lucro que depende de voluntarios y de la generosidad del público estadounidense para cumplir su misión. Para obtener más información, visite redcross.org o CruzRojaAmericana.org, o síganos en las redes sociales.

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