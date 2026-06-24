Charlotte, NC.- Oficiales del CMPD intensificaron las medidas de seguridad tras detectar un incremento en los incidentes relacionados con menores de edad durante las primeras semanas del verano. Como parte de esta estrategia, la policía desarrolló una operación especial de alta visibilidad en el centro de la ciudad durante el pasado fin de semana, con el objetivo de prevenir hechos violentos, reforzar el orden público y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

With summer just beginning, we’re already seeing an uptick in juvenile-related criminal activity—and we want to be clear: there will be zero tolerance for violence or illegal behavior that threatens the safety and quality of life in our city. This past weekend, our officers… pic.twitter.com/HNtoUsdEG4 — CMPD News (@CMPD) June 23, 2026

El despliegue se concentró principalmente en el sector de Uptown, una de las zonas con mayor actividad nocturna y concentración de personas durante la temporada estival. Durante dos noches consecutivas, los agentes realizaron patrullajes preventivos, controles de tránsito y supervisión del cumplimiento de normativas relacionadas con la venta de alcohol y la actividad comercial en espacios públicos.

El operativo arrojó un total de 27 arrestos, de los cuales 23 involucraron a menores de edad. Además, las autoridades emitieron 13 citaciones contra padres o representantes legales por presuntamente contribuir a la delincuencia de un menor.

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Los funcionarios también incautaron dos armas de fuego ilegales y ejecutaron varias acciones de control vehicular. El balance incluyó seis paradas de tráfico, once citaciones por infracciones de estacionamiento, dos vehículos remolcados y dos sanciones relacionadas con regulaciones sobre bebidas alcohólicas.

Entre los delitos y faltas detectados durante el operativo figuran agresión a funcionarios gubernamentales, porte de armas ocultas, conducción bajo los efectos del alcohol, resistencia a la autoridad, obstrucción de procedimientos policiales, invasión de propiedad privada, participación en peleas, conducción sin cumplir la edad mínima requerida, conducta indecorosa y violaciones de las disposiciones de toque de queda.

Uno de los episodios que requirió mayor atención ocurrió en el parque Romare Bearden Park, donde los oficiales encontraron una concentración de más de 200 adolescentes. Ante la magnitud de la reunión, la policía desplegó recursos adicionales para controlar la situación, dispersar a la multitud y preservar la seguridad de quienes se encontraban en el lugar.

Las autoridades destacaron que el objetivo principal de estas acciones consiste en evitar situaciones que pongan en riesgo la convivencia ciudadana durante la temporada de verano. Asimismo, reiteraron el llamado a los padres para que supervisen las actividades de sus hijos y conozcan dónde permanecen, con quiénes se relacionan y qué actividades realizan.

La policía anunció que mantendrá una presencia reforzada en las zonas de mayor concurrencia durante los próximos meses. Los responsables del operativo aseguraron que continuarán aplicando estrategias preventivas y acciones de cumplimiento para reducir conductas ilícitas y proteger la tranquilidad de la comunidad durante el resto del verano.

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