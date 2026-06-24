Opción Fin de Semana: 5 cascadas imperdibles en NC

Charlotte, NC.- Carolina del Norte guarda algunos de los paisajes naturales más impresionantes del este de Estados Unidos, y sus cascadas se encuentran entre los principales atractivos para quienes buscan aventura, tranquilidad y contacto con la naturaleza. La mayoría de estos saltos de agua se ubican en la zona montañosa del oeste del estado, donde los bosques frondosos, los senderos panorámicos y los ríos crean escenarios ideales para una escapada de fin de semana.

Además de su belleza natural, varias de estas cascadas cuentan con historias particulares, accesos accesibles para visitantes y hasta reconocimiento internacional por su aparición en producciones cinematográficas. Estas son cinco opciones que destacan por su majestuosidad y que vale la pena incluir en una ruta por Carolina del Norte.

Ubicada dentro del Bosque Nacional Nantahala, Whitewater Falls representa una de las cascadas más impresionantes de la región. Su caída combinada alcanza aproximadamente 125 metros (411 pies), una dimensión que la convierte en una de las más elevadas al este de las Montañas Rocosas. Sus miradores permiten contemplar la fuerza del agua mientras desciende entre el paisaje montañoso.

En el Bosque Nacional Pisgah, cerca de la localidad de Brevard, se encuentra Looking Glass Falls, una cascada de aproximadamente 18 metros (60 pies). Su popularidad creció gracias a su fácil acceso y a la posibilidad de acercarse considerablemente a la cortina de agua. Es una parada ideal para visitantes que desean disfrutar de un espectáculo natural sin realizar largas caminatas.

En el extremo norte de la reconocida Blue Ridge Parkway, específicamente en el Milepost 316.4, aparece Linville Falls. Este sistema de cascadas y rápidos atraviesa un cañón formado por la acción del río Linville durante miles de años. Sus senderos ofrecen distintos puntos de observación rodeados por un entorno natural único.

Cerca de Highlands, Dry Falls ofrece una experiencia poco común: permite caminar por detrás de la caída de agua sin mojarse. Con unos 23 metros (75 pies) de altura sobre el río Cullasaja, esta cascada combina aventura y accesibilidad en un recorrido que sorprende a visitantes de todas las edades.

Dentro del DuPont State Recreational Forest, Triple Falls destaca por su descenso en tres niveles escalonados sobre el río Little River. Su belleza llamó la atención de la industria cinematográfica y apareció en escenas de la película «Los Juegos del Hambre». Además de su atractivo visual, sus senderos ofrecen una experiencia completa para los amantes del senderismo.

Carolina del Norte ofrece múltiples destinos naturales para desconectarse de la rutina. Estas cinco cascadas representan algunas de las mejores alternativas para disfrutar un fin de semana rodeado de montañas, agua y paisajes inolvidables.

Video: River Park at Cooleemee Falls