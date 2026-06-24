Dos hombres enfrentan cargos federales por presunta red de peleas de perros

Charlotte, NC.- Las autoridades federales presentaron cargos contra dos residentes de Statesville por su presunta participación en una operación ilegal vinculada con la cría y entrenamiento de perros destinados a peleas clandestinas. La investigación permitió además el rescate de 25 animales, entre ellos varios cachorros. No precisaron la fecha en la que se llevó a cabo las detenciones.

El caso surgió tras una operación desarrollada por el FBI, organismo que lideró las acciones para desmantelar la actividad ilegal. Según la información divulgada por las autoridades, los sospechosos presuntamente utilizaban perros de raza pitbull en eventos de combate organizados al margen de la ley.

Durante el procedimiento, los investigadores localizaron a los animales en condiciones que ahora forman parte de la investigación federal. Los equipos de rescate trasladaron a los perros para recibir atención y evaluación especializada, mientras las autoridades continúan reuniendo evidencias relacionadas con el caso.

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El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Charlotte, Reid Davis, destacó que las investigaciones sobre peleas de perros no solo buscan proteger a los animales, sino también combatir estructuras criminales más amplias.

Según explicó el funcionario, este tipo de actividades suele mantener vínculos con otras conductas delictivas que afectan a las comunidades. “Cuando el FBI investiga operaciones ilegales de peleas de perros, no solo estamos deteniendo la crueldad, estamos interrumpiendo las redes criminales violentas que dañan tanto a personas como a animales”, señaló Davis.

Las autoridades federales consideran las peleas de perros una actividad ilegal que genera graves consecuencias para el bienestar animal. Además de las lesiones físicas que sufren los animales involucrados, los investigadores advierten que estas prácticas frecuentemente se desarrollan en entornos asociados con apuestas ilegales, tráfico de sustancias y otros delitos.

Por su parte, el fiscal federal Russ Ferguson expresó preocupación por la permanencia de este tipo de actividades en distintas regiones del país. El funcionario subrayó la importancia de fortalecer las acciones judiciales destinadas a erradicar estas prácticas.

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“Es increíble que la gente siga participando en actividades de lucha de perros. Estamos aquí para proteger a animales inocentes del abuso y el sufrimiento que viene con la lucha de perros”, afirmó Ferguson.

Los acusados enfrentarán ahora el proceso judicial correspondiente en una corte federal. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando el estado de salud de los perros rescatados y coordinan esfuerzos con organizaciones especializadas para garantizar su recuperación y bienestar.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la protección animal y la necesidad de reforzar la vigilancia contra actividades clandestinas que implican maltrato y explotación de animales con fines de entretenimiento o lucro económico.

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