Charlotte, NC.- La Junta de Comisionados de Mecklenburg County extiende una más sincera felicitación al abogado Rob Harrington por su nombramiento como alcalde interino de Charlotte.

El nombramiento de Harrington es un testimonio significativo del respeto que ha ganado a lo largo de los años gracias a su profesionalidad, integridad y dedicación a la comunidad de Charlotte-Mecklenburg.

A lo largo de los próximos 18 meses, tenemos una serie de oportunidades únicas para fortalecer y mejorar nuestra comunidad. Como presidente de la Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg, junto con mis colegas de la Junta, esperamos colaborar con el alcalde interino Harrington y todo el Ayuntamiento de Charlotte mientras seguimos mejorando la calidad de vida de todos nuestros residentes.

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«También queremos aprovechar este momento para expresar nuestro sincero agradecimiento a la alcaldesa Vi Lyles por sus décadas de servicio a Charlotte-Mecklenburg, nuestra región y el estado» expresó.

A lo largo de su carrera, la alcaldesa Lyles ha servido con una dedicación notable, una compasión genuina y un compromiso inquebrantable con la prosperidad a largo plazo de nuestra comunidad.

Desde su etapa como miembro del personal de la ciudad de Charlotte hasta su cargo electo, ha guiado a nuestra comunidad en diversos y críticos momentos de inflexión con orgullo ilimitado, determinación firme y honor. A través de su trabajo en vivienda asequible, iniciativas de equidad racial, nuestros proyectos de transporte y movilidad, y esfuerzos de desarrollo económico y laboral, ha sido la líder visionaria que nuestra comunidad necesitaba.

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La alcaldesa Lyles ciertamente está dejando esta comunidad mejor de lo que la encontró, y Charlotte-Mecklenburg le debe una deuda de gratitud por su liderazgo desinteresado.

La Junta de Comisionados del Condado le desea lo mejor mientras se adentra en su próximo capítulo: la comunidad de Charlotte-Mecklenburg es realmente mejor gracias a la alcaldesa Lyles y sus años críticos de servicio público.

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