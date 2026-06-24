Colombia asegura su pase a la próxima ronda y Portugal golea

Miami.- La Copa Mundial de la FIFA 2026™ cerró las acciones de la segunda jornada para los Grupos K y L el martes 23 de junio, dejando un balance de clasificaciones anticipadas, goleadas escandalosas y un panorama de dramatismo absoluto para la última fecha de la fase regular.

Las potencias supieron responder a la presión, mientras que selecciones como la de Panamá quedaron al borde de la eliminación matemática tras encajar su segunda derrota consecutiva.

La FIFA indicó que en el Grupo K, la Selección de Colombia selló su clasificación matemática a la siguiente ronda tras derrotar por la mínima (1-0) a la República Democrática del Congo, consolidándose en la cima del sector con un puntaje perfecto de 6 unidades.

How things stand heading into the final group stage matchday. 🔢#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Detrás de los cafeteros marcha la escuadra de Portugal, que propinó la mayor goleada de la jornada al aplastar 5-0 a Uzbekistán, un resultado que le permite llegar a 4 puntos y una diferencia de goles muy favorable de +5. Los uzbekos cierran el sector sin unidades y eliminados, mientras que el Congo mantiene una leve esperanza con 1 punto.

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Croacia lidera el Grupo L

Por otra parte, las emociones en el Grupo L se encendieron luego de que Croacia, liderada por el eterno Luka Modrić, venciera 1-0 a Panamá, sumando sus primeros 3 puntos del torneo y reviviendo en la pelea por un boleto a octavos. Este resultado fue ideal para Inglaterra y Ghana, que firmaron un reñido empate 0-0 en su duelo directo. Con este marcador, ingleses (+2) y africanos (+1) comparten el liderato de la zona con 4 puntos cada uno, obligando a una definición de infarto en la tercera jornada donde Croacia buscará dar el zarpazo final frente a los líderes.

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Por último, es de mencionar que unicamente siete selecciones han logrado registrar paso perfecto de 6 puntos en sus primeros dos partidos: México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia, asegurando su presencia en las llaves de eliminación directa.

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